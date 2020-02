Ivete Sangalo comemorou, nesta segunda-feira, 10, o aniversário de dois anos das gêmeas Helena e Marina, fruto do relacionamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady.

A baiana publicou uma foto, no Instagram, ao lado das meninas, do marido e do filho primogênito do casal, Marcelo Sangalo, de dez anos.

“Todo dia é dia de celebrar o amor e a felicidade. Nossos filhos, nossos amores, bênçãos, sorte e alegria”, escreveu na publicação.

“Meu coração não aguenta de tanta felicidade. Deus [é] tão bom, tão maravilhoso conosco. Viva Helena! Viva Marina! Divido com vocês essa nossa felicidade. A mamãe e o papai amam mais que o universo”, completou.

A foto recebeu mais de 1,2 milhão de curtidas e elogios, que chamou atenção pela combinação das roupas de todos os integrantes da família. Juliana Paes, Regina Case, Xandy, Angelica, Fafá de Belém, Leda Nagle e Naiara Azevero foram algumas das personalidades que parabenizaram as crianças.