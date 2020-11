Na última segunda-feira, 23, a atriz Glenn Close participou do programa Good Morning America e revelou sua indignação por Fernanda Montenegro não ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz em 1999, pela atuação no filme Central do Brasil (1998).

“Eu me lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível em Central do Brasil. Eu pensei: ‘o que? Não faz sentido'”, relembrou.

A declaração repercutiu no Brasil, e Fernanda Montenegro, de 91 anos, comentou a opinião de Glenn Close durante uma entrevista no programa Conversa com Bial, na sexta-feira, 27, quando o jornalista perguntou se ela havia ficado feliz com a declaração da americana.

“É uma avaliação dela, porque eu, por exemplo, teria dado o prêmio para a [Cate] Blanchett. Ela fez duas Elizabeth’s [protagonista do filme Elizabeth, de 1998] extraordinárias. Duas. Não foi um filme. Foram dois filmes. E de uma forma maravilhosa. Não é que meu trabalho não seja respeitado. Não é isso. Mas eu teria votado na Blanchett”, explicou.

“Eu agradeço a Close por ter falado de mim. Isso já tem 21 anos. Não é brincadeira, não. Então uma colega da dimensão dela lembrar do meu trabalho eu considero um prêmio”, disse ela. Confira:

Glenn Close disse que Fernanda Montenegro merecia o Oscar em 1999. E o que a Fernanda responde, com toda sua grandeza? Hoje tem uma entrevista linda com Fernanda Montegro no #ConversaComBial pic.twitter.com/rYfajRM0ze — Renato Terra (@terra30) November 27, 2020

Com 70 anos de carreira, Fernanda Montenegro é a única atriz brasileira que recebeu uma indicação ao Oscar por atuação em língua portuguesa. A fala de Glenn Close rendeu comentários de fãs de Montenegro, que consideram uma injustiça ela não ter ganhado uma estatueta da cerimônia até hoje.

Veja algumas reações:

gente a GLENN CLOSE falando que a fernanda montenegro deveria ter levado o oscar, mais uma pro time de foi roubo sim. https://t.co/rONS14BWja — heroina do lixo (@dcucomics) November 24, 2020

Se nem a Glenn Close superou a derrota de Fernanda Montenegro no Oscar, quem somos nós para superar! pic.twitter.com/bzHbLOdrZH — The Feminist Patronum (@FemPatronum) November 24, 2020

Glenn Close entregando o Oscar pra Fernanda Montenegro e tirando de Gwyneth Paltrow sim pic.twitter.com/PUmb8ERpQb — Dudu (@Dudu) November 24, 2020