Para entreter os fãs em quarentena por causa do novo coronavírus, o cantor sertanejo Gusttavo Lima fez uma apresentação ao vivo em sua fazenda neste sábado, 28. A transmissão, nomeada “Buteco em Casa” teve mais de 750mil acessos simultâneos, número recorde, e já conta com mais de 10 milhões de visualizações no Youtube.

Durante as cinco horas do show, gravado em sua casa, Gusttavo cantou mais de 100 músicas, interagiu com outros famosos e arrecadou mais de 100 mil reais e 50 toneladas de doações para instituições de caridade.

No setlist, além de sucessos do cantor como ‘Eu Não Iria’, ‘Cem Mil’ e ‘Apelido Carinhoso’, entraram covers de diversos artistas, como Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone e Calcinha Preta.

O nome do cantor chegou ao topo dos assuntos mais comentados globais do Twitter durante a transmissão.

Assista a “Buteco em Casa”: