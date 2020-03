View this post on Instagram

a cara da madrugada à dentro mãe de primeira viagem dá a cara yo e Pedro Luna mí Pedrín Lunito, lucero a cara do aperto no coração de dores e mais dores de cólicas choros retorcidos não sei o que faço! ele é tão pequeno pra já ter cólica. Mas é cólica. sozinha com a madrugada e Pedrín quase chorei também ou eu chorei? ver sentir escutar seu filho sofrendo é assustador. entre massagem sentido horário na barriguinha tão pequena e bicicletinha com as pernas… … só hoje de manhã até que enfim ele conseguiu expelir o tão esperado cocô de cor mostarda. nunca desejei tanto um cocô quando me vi no espelho antes de, nós dois, partir para o banho por um segundo não me reconheci rosto corpo tenso como é enlouquecedor não dormir. me olhei olhei o Amor de mis Amores respirei fundo e agradeci por estar vivendo todo esse Amor e entrega com meu filho. será que enlouqueci de vez? Bem vinda a #maternidadereal #carareal #corporeal #vivalavidaloca #unicorniobaby