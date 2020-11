Taís Araujo divertiu seus seguidores do Twitter na tarde de sábado, 28, ao narrar, marcando o perfil de Sabrina Sato, um episódio que viveu com seus filhos Maria Antônia, de cinco anos, e João Vicente, de nove, fruto do relacionamento dela com Lázaro Ramos.

“Coisas que a Sabrina Sato não passa [com a filha Zoe, de um ano]: eu de biquíni pegando sol, Maria e João mexendo na minha e soltam a seguinte frase: ‘nossa, mãe, dentro da tua perna é muito mole, né? Tem textura de slime”, contou.

“Eu [falei] para gente! Viro de costas e eles: ‘ih, mãe, tua bunda também'”, completou. Confira:

Coisas que a @SabrinaSato não passa: Eu de biquini pegando sol, Maria e João mexendo na minha perna soltam a seguinte frase: "Nossa mãe, dentro da tua perna é muito mole né? Tem uma textura de slime." E eu PARA GENTE! Viro de costas e eles:

“ih mãe, tua bunda também" 🙄🙄 — Taís Araujo (@taisdeverdade) November 28, 2020

Taís Araujo e Lázaro Ramos anunciaram pelas redes sociais no domingo, 22, que o casal e os dois filhos haviam contraído a covid-19. A família segue em isolamento.

A publicação divertida da atriz teve mais de 17 mil curtidas e os seguidores da atriz aproveitaram para contar outras situações inusitadas que viveram com crianças. Confira:

Hahahaha criança é foda…Uma amiga me contou que em uma reunião com vários amigos na casa dela, a filha de 5 anos estava no colo do irmão dela, e passando a mão na barba do tio disse bem alto "tio sua barba parece a pepeca da minha mãe". Ela não sabia onde enfiar a cara kkkk — Cacau 🇧🇷 💙🤍 (@claudiaalves211) November 28, 2020

Minha professora sem o braço DIREITO.

Eu: Professora a senhora é canhota né ? Queria tanto ser canhota ! pic.twitter.com/NwXnWV03UX — Angra Telurika (@anapreviliato) November 28, 2020