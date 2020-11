Fernanda Torres homenageou seu pai, o ator Fernando Torres, pelo Instagram neste sábado, 14, data que ele faria aniversário.

O artista morreu em 2008 aos 80 anos, vítima de um enfisema pulmonar em seu apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde vivia com sua esposa, a atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos.

Num clique raro em família, no qual aparece criança com os pais e o irmão – o cineasta Cláudio Torres -, Fernanda expressou seu carinho pela figura paterna em tom nostálgico.

“Quem me ensinou a ser mãe foi meu pai. Ele vinha de uma família bem brasileira, mineira, maranhense com índio, em que as crianças são ‘a casa’. Me levava para pescar em Itaipu, comprava boneca, montava aeromodelismo. Saudades”, escreveu.

A homenagem rendeu elogios dos artistas Lúcio Mauro Filho, Beth Goulart, Alexandre Negro, Marcelo Serrado, entre outros.

Confira:

Fernanda Montenegro também homenageou o ex-marido, publicando um breve relato sobre a saúde do seu “companheiro de vida”, como o chama, e diversas fotos do casal em diversos momentos da vida. Assista pelo link abaixo:

https://www.instagram.com/p/CHknLdCn-yH/