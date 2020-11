Fernanda Gentil contou à revista Quem neste sábado, 14, detalhes sobre sua união com Priscila Montandon, com quem está casada desde novembro de 2018.

A jornalista relembra que as duas, após pouco mais de dois anos de namoro, preferiram se casar de forma reservada, sem luxos ou paparazzis. “Não temos essa necessidade de festa ou evento. Quando a gente foi oficializar burocraticamente, fomos só nós duas e nossos pais. Depois tomamos um chope e fomos jantar.”

Fernanda atribui essa decisão ao atual momento de sua vida. Em 2013, ela fez uma cerimônia extravagante para celebrar o matrimônio com seu ex-marido Matheus Braga, mas hoje não sente mais necessidade disso. “Teve festão, aquela coisa imensa e foi maravilhoso, lindo, especial. Mas foi o momento”, explica.

“[Hoje], Priscila e eu só queremos viver e ficar juntas. É muito amor e cumplicidade. A gente tem uma troca muito incrível de tudo”, reflete.

Diferenças

Fernanda conta também que é muito diferente de Priscila em gostos e personalidade, mas isso nunca foi um impeditivo para a relação das duas.

“Não vou falar que somos pessoas idênticas, pelo contrário, somos muito diferentes, mas em lugares que dá para ser diferente quando você é casado com uma pessoa. Nos lugares em que a gente precisa ser igual, a gente é. Cada uma gosta de um tipo de música e programa. Eu gosto de galera, ela gosta de particular. Eu gosto de pagode, ela gosta de Beatles. Eu gosto de cerveja, ela gosta de vinho. Mas onde não dá para ser diferente, a gente é muito igual”, afirma.

Atualmente, Fernanda Gentil está cobrindo as férias de Fátima Bernardes no programa Encontro, da Rede Globo. A jornalista é mãe de Gabriel Gentil Braga, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Matheus Braga. Ela se considera uma mãe também para seu afilhado Lucas, de 12 anos.

A mãe do menino, Adriana, morreu de câncer quando ele tinha apenas um ano e meio, quando Fernanda acabou assumindo a criação do bebê.