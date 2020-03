Uma loja britânica de fantasias eróticas com temática médica doou todo seu estoque de aventais descartáveis para um hospital público, necessitado em meio à pandemia do novo coronavírus.

Pelo Twitter, a loja MedFetUK disse que vem sido procurada por representantes do sistema de saúde de todo o país, em busca de roupas e equipamento básico de proteção. “Quando você vê alguém do governo dizendo que o NHS (sistema de saúde público britânico) está recebendo o que precisa, isso é uma mentira”, publicaram.

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don't carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.

We don't usually do politics on Twitter, but here's a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M

— MedFetUK (@MedFet_UK) March 27, 2020