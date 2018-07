Marcos Harter, participante expulso da 17ª edição do Big Brother Brasil na última semana está presente na plateia da cerimônia de encerramento na final do programa. Ele pôde ser visto logo na abertura musical do programa.

Ao longo dos últimos dias, houve expectativa de que ele pudesse ser deixado de fora, por conta do episódio de agressão que levou à sua eliminação.

O participante foi expulso do programa após ter sido acusado de agredir a participante Emilly, com quem mantinha um relacionamento dentro da casa. “Nossa casa está inserida em um contexto maior, que é o contexto da lei”, justificou o apresentador Tiago Leifert na ocasião.

Marcos prestou depoimento sobre a suspeita de agressão na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, na última quarta-feira, 12

“Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar o nosso emocional ao limite e, consequentemente os nervos à flor da pele”, disse através de comunicado em seu Twitter.

Dentro da casa, Emilly chegou a mandar um recado para Marcos, após sua expulsão: “Quero deixar claro que sei que tu nunca teria intenção de me machucar. Espero que esteja bem, com a tua família, quero que dê tudo certo”.

A mãe de Marcos, Enilda Harter, declarou que torcerá pela participante Vivian na final contra Emilly e Ieda. Confira abaixo: