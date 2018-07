Casal de idosos faz fotos de casamento nas bodas de diamante

Você já se imaginou casado com uma mesma pessoa por 60 anos? Seu Russo e Dona Rosa, um casal de idosos de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, sabe muito bem o que é isso. Eles celebraram o matrimônio em 1957 em uma cerimônia bem caseira, como era costume na época, já que só pessoas muito ricas conseguiam organizar uma grande festa de casamento propriamente dita.

A madrinha costurou o vestido de noiva, uma tia fez o bolo e um avô arrumou o jardim. Foi um dia muito especial para eles, mas que contou com um problema: ninguém tirou fotos do casamento. Após 60 anos juntos, o casal formou uma família que conta com nove filhos, 16 netos e quatro bisnetos, mas sem nenhuma imagem do dia em que se casaram para mostrar a eles.

Por isso, para celebrar o amor entre os dois na bodas de diamante, eles ganharam, de fornecedores do interior de São Paulo, uma sessão de fotos realizada pelo estúdio São Paulo Fotografia em uma chácara, como cenário de cerimônia.

Nas imagens é possível ver todos os toques elegantes da festa, o casal arrumado e a paisagem da fazenda, mas o que dá o tom emocionante das fotos é o olhar que Dona Rosa e Seu Russo trocam.

Veja na galeria abaixo as fotos.