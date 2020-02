View this post on Instagram

I HAVE EPILEPSY, and I am grateful for my life every single day! In honor of #EpilepsyDay I decided to finally open my heart about living with this condition, after keeping it to myself since I was 9. There are over 50 million people globally living with epilepsy, most of whom live a normal life, so we must break the stigma by talking about it. If you have epilepsy, please know you’re not alone and that YOU CAN BE whoever you want to be in this life! Don’t be ashamed (as I was during my teenage years ) and don’t let it stop you from going after your dreams. I would love to hear your stories!!! ???????????? Thank you @cbsthismorning and @drtaranarula for believing in me and helping tell my story. (A link to the interview is on my IG stories – I was very emotional as it is still new for me to talk about it, but I’m so happy to open my heart to all of you)! #epilepsyawareness ————- EU TENHO EPILEPSIA, e sou grato por minha vida todos os dias! Em honra ao Dia da Epilepsia, decidi finalmente abrir meu coração sobre minha condição, depois de manter pra mim mesma desde que eu tinha 9 anos. São mais de 50 milhões de pessoas vivendo com epilepsia, a maioria vivem uma vida normal, então devemos quebrar este estigma e falar sobre o assunto! Se você tem epilepsia, saiba que não está sozinho e que você pode ser tudo que desejas nesta vida! Não tenha vergonha, medo e insegurança (como eu tive na adolescência) e não deixe que isso te impeça de ir atrás dos seus sonhos. É libertador finalemnre falar sobre o assunto e Ouvir a história de vocês será muito especial pra mim! Obrigado @cbsthismorning por acreditar em mim e me ajudar a contar a minha história. (Tem link no stories com o vídeo da CBS – mas vou fazer um vídeo contanto tudo em detalhes)! Estava muito emotiva, ainda é muito novo pra mim falar abertamente sobre o assunto, mas ao mesmo tempo é libertador, e estou muito feliz em abrir meu coração!