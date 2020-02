O Twitter divulgou, nesta segunda-feira, 10, que o Brasil foi o segundo país que mais falou sobre a cerimônia do Oscar 2020 na rede social, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com a empresa, Bong Joon-ho, diretor de Parasita, e Joaquin Phoenix, protagonista de Coringa, foram as duas pessoas mais mencionadas durante a premiação que ocorreu no domingo, 9.

O maior pico de menções na rede social, mundialmente, ocorreu quando a produção sul-coreana levou a estatueta de melhor filme, a quarta premiação que o longa conquistou na noite. A vitória de Joaquin Phoenix na categoria de melhor ator e de Bong Joon-ho na de melhor diretor também geraram uma grande quantidade de menções.

No geral, foi possível encontrar diversos comentários comemorando a vitória de Parasita, que superou o favorito 1917 e outros filmes como Era uma Vez Em… Hollywood e Coringa. O longa se tornou a primeira produção estrangeira e em outra língua que não o inglês a levar o Oscar de melhor filme.

Parabéns ao filme PARASITA de produção e elenco totalmente coreanos, por ganhar 4 prêmios dos 6 que concorria. Um marco na história do cinema e do próprio país! #Oscars #Parasita • MELHOR FILME

• MELHOR DIRETOR

• MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

• MELHOR FILME EM LINGUA ESTRANGEIRA pic.twitter.com/byMaSxgZtp — Yunikōn Dance Group (@yunikondance) February 10, 2020

Também fazem parte da lista de nomes mais mencionados o rapper Eminem, que fez uma performance surpresa na premiação, o ator Brad Pitt, que levou o Oscar de melhor ator coadjuvante, e Natalie Portman, que apareceu no tapete vermelho da cerimônia com uma capa bordada com o nome de diretoras não indicadas à premiação.

Ainda no tapete vermelho, onde os artistas geralmente desfilam com roupas de grife, Margot Robbie, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Escândalo, e Timothée Chalamet foram bastante mencionados, perdendo apenas para Natalie e Joaquin Phoenix.

Os filmes mais mencionados globalmente foram Parasita, Coringa, Era uma Vez Em… Hollywood, Toy Story 4 e Jojo Rabbit, todos premiados com estatuetas na cerimônia. Confira a lista completa de vencedores do Oscar.

Veja algumas publicações no Twitter sobre o Oscar 2020:

bong joon ho colocando os dois oscars pra se beijar o dia nao tem como dar errado pic.twitter.com/nFVsMtg1sI — heroina do lixo (@dcucomics) February 10, 2020

bong joon ho dando um sorrisinho bobo pro oscar appreciation tweet; pic.twitter.com/tJxQRPDut2 — mundinho bong joonho br (@yeosgucci) February 10, 2020

bom dia com joaquin phoenix segurando seu Oscar de melhor ator passando na sua tml pic.twitter.com/KPR3Lg3V4m — ᴀɴᴅʏ; (@ualdisney) February 10, 2020