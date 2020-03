Os atores da megaprodução cinematográfica de Steven Soderbergh, Contágio, de 2011, se uniram à cientistas da faculdade de saúde pública da Universidade de Columbia para uma série de vídeos explicando medidas de prevenção contra a covid-19.

Kate Winslet, Laurence Fishburne e Matt Damon, entre outros atores do filme, gravaram vídeos pedindo para que as pessoas lavem as mãos, pratiquem o distanciamento social e busquem informações de fontes confiáveis.

“A segurança de nossa sociedade está literalmente em suas mãos”, diz a atriz.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

A campanha da universidade foi chamada “Controle o Contágio”. “A pandemia não pode ser terminada por nenhuma pessoa, organização ou país sozinho. Todos precisamos trabalhar juntos e fazer nossa parte”, afirma o comunicado da instituição.

O filme ganhou destaque recentemente por seu roteiro quase premonitório: um vírus vindo de morcegos que causa uma pandemia, com pessoas morrendo em ritmo acelerado enquanto cientistas buscam uma cura e notícias falsas se espalham.

Os Estados Unidos já são o país mais afetado pelo coronavírus no mundo. O número de casos passa de 104 mil, com 1.693 mortes.

Assista aos vídeos da campanha: