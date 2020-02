Ana Maria Braga se casou na última sexta-feira, 7, com o francês Johnny Lucet. A cerimônia ocorreu na mansão da apresentadora, em São Paulo, e reuniu familiares e amigos.

Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta, substitutos de Ana durantes as férias dela, comentaram a novidade durante o Mais Você. “Foi uma cerimônia íntima, só para a família, e bilíngue, porque o noivo é francês”, afirmou o âncora.

Lucet disse ‘sim’ em português e foi tudo ‘à moda antiga’: ele pediu a mão de Ana Maria a seus filhos, e Ana viajou até Rouen, noroeste da França, para pedir a mão do namorado a seus pais.

Em clima de romance, as alianças foram feitas com o nome casal do lado de fora do anel. A festa também foi intimista, com bolo e champagne.

Ana Maria Braga publicou um registro em vídeo do momento em seu site e canal do YouTube. Confira abaixo:

Em entrevista ao E+, em outubro de 2019, Ana disse que é ‘defensora do amor’, mas ainda descartava casamentos. “Eu adoro casar. Acho que casar é um ato de amor. A pessoa só casa se está apaixonada. Eu vivo incentivando todo mundo, mas agora estou em um período de ‘recesso parlamentar’”, disse, em tom de brincadeira.

No último domingo, 9, a global publicou no Instagram uma foto cozinhando ao lado de Johnny Lucet. “Ele me vendo conversar com as panelas. Cozinha é amor”, escreveu. Veja:

O câncer no pulmão de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga revelou no fim de janeiro que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão. A apresentadora, que já teve dois tumores no mesmo órgão, deu a notícia ao vivo antes de encerrar o Mais Você, dirigindo-se aos telespectadores.

“É uma notícia importante, que se faz parte da minha vida e é importante para mim, quero dividir com aquelas pessoas que me fazem estar aqui, que são vocês aí do outro lado”, afirmou ela.

“Então, só recordando um pouquinho, eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado, e vocês me deram força. Um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, o nome científico dele, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e que não é passível de cirurgia ou radioterapia”, informou Ana Maria.

A apresentadora contou que descobriu a doença no começo de janeiro e que no dia 24 do mesmo mês recebeu o primeiro ciclo do tratamento, que é uma combinação de quimioterapia com imunoterapia. “Eu não sabia, na verdade, se eu ia conseguir chegar aqui hoje. Normalmente, quando se faz uma quimioterapia e imunoterapia como é meu tratamento agora, tem efeitos colaterais. Não vai cair cabelo, porque a quimioterapia é diferente, mas tem sintomas que tem dias que você fica mais sensível”, explicou.

Ana Maria informou que as sessões do tratamento ocorrem a cada 21 dias, sendo que a próxima está agendada para 14 de fevereiro. “E nós [a apresentadora e Louro José] temos férias também, já tínhamos férias marcadas para o dia 7 de fevereiro, pegamos três semanas merecidas do ano todo, volto depois do carnaval. Eu espero poder estar aqui com vocês até dia 7 e vou estar, porque se estou já tão bem na primeira [sessão]”, disse.

A apresentadora começou e terminou o comunicado agradecendo o apoio e o carinho do público, da equipe e dos dirigentes da Globo que lhe permitiram “ser a Ana Maria que eu sou, a amiga que sou, por serem tão meus amigos e me permitirem ser da forma como sempre fui”. Ela encerrou afirmando que tem “muita fé, uma força que vem de Deus” e que acredita que “vai sair dessa com certeza”.

Clique aqui para ler mais sobre os principais sintomas e tratamentos do câncer de pulmão.