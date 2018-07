Vim para Nova York para participar e cobrir um evento do canal Investigação Discovery, o primeiro encontro mundial dos fãs do canal, o IDCon2016. Resolvi que desta vez não veria nenhum musical, já que estou sozinha e longe da Broadway.

Porém, ontem à noite, sozinha no hotel, deu aquela coceirinha de pesquisar musicais em cartaz. E ai me deu uma vontade louca de ver “Beautiful”, com canções da Carole King, que eu amo, que faz parte da minha história. Sei todas, todas as letras, passei a vida cantando alto e me esgoelando com essas canções que amo.

Pedi apoio para a Internet e… a Internet me convenceu a ir. Comprei o ingresso pro espetáculo das 2 da tarde.

Fiz todos os cálculos. Eu iria à pé. Pelo Google Maps, 39 minutos caminhando. Resolvi sair do hotel 13:00h em ponto.

Quando cheguei no lobby, o MUNDO caia lá fora. Chuva, vento, uma tempestade absurda! Sai com meu guarda-chuva que praticamente virou ao contrário e me joguei em cima de um táxi. Entrei. E ai. O Trânsito.

Gente eu tinha UMA HORA pra rodar TRES quilômetros! APENAS. Mas o tempo foi passando, o trânsito de NY com chuva, parado TOTALMENTE. Começou a me dar um desespero, porque chovia demais. Pra piorar, eu tinha comprado ingresso pela Internet e eu tinha que pegar o ticket até 5 minutos antes de começar, ou seja, 13:55. E pelo waze, chegaríasmo…2:01PM!

E abri 2 apps, o Google Maps à pé e o Waze de carro e comparava os dois. De carro, chegaria em 13 minutos, a pé 11. Separei o dinheiro da corrida, porque não ia dar tempo de pagar com cartão e decidi sair na CHUVA. Saltei do táxi e comecei a correr pela 6a. avenida. Pisando em poça, atravessando farol antes de abrir, guarda-chuva voando com o vento. Nunca corri tanto. Isso porque esta manhã corri 12km.

Quando vi o nome ‘Beautiful’ no teatro, eram 2 horas.

Pedi pelo amor de Zeus no guichê e me deram o ingresso. Eu estava toda molhada, minha bolsa era um reservatório. Felizmente levei uma sacola de nylon pra guardar capa, guarda-chuva e tudo mais. E fui pro meu lugar.

Sentei e, a partir dai, fui para um lugar maravilhoso de canções e memórias. Ri muito, chorei MUITO. A atriz que faz a Carole King é demais, Chilina Kennedy. Todo mundo canta, toca piano, atua, sempre fico impressionada com os artistas da Broadway.

Mas a história de vida dela, todas refletidas as músicas que há tantos anos acompanho…que coisa tocante!

E, claro, a plateia toda se emocionou. Aliás, 90% da plateia é de adultos maduros e, desses 90%, uns 70%, mulheres.

Depois que acaba, depois dos aplausos, todo mundo canta junto, uma delícia!

Valeu a chuva, valeu a corrida, o desespero, a bota molhada, os dólares gastos, valeu demais. Se eu não estivesse tão cansada, juro que eu compraria um ingresso pra ver Formation da Beyoncé. Mas fica pra próxima. Carole King me preencheu tanto que hoje não tem lugar pra mais ninguém no meu coração. <3

Antes de dormir, vou lembrar da cena em que ela canta You’ve got a friend e chorar tudo de novo.

PS – Se você não viu, veja esse lindo vídeo de Aretha Franklin cantando Natural Woman de Carole King quando ela foi homenageada por Barack Obama, no ano em que Carole ganhou o Gershwin Prize. Vários artistas interpretaram canções de Carole King, tem tudo no YouTube. Vale a pena ver.