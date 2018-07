Às 16:30 em ponto entrei no cinema no Shopping Vila Olímpia, pra ver a pré-estreia de “Contrato Vitalício”, o longa metragem do Porta dos Fundos. Assim que entrei com Danilo Nakamura, da equipe de redação e criação da Eyeworks, produtora que vai fazer o talk show do Fábio Porchat, encontramos com Jout Jout Prazer. Ela acabou de se mudar para o bairro de Pinheiros em São Paulo. A cada passo, mais amigos e conhecidos. A querida Fernanda Thompson, Kibe Loco, os amigos do Jovem Nerd, Alexandre Ottoni e Deive Pazos, Cauê Moura. Na saída, vi a turma toda do Porta dos Fundos chegando pra coletiva com jornalistas. A sala estava absolutamente lotada. Mas vamos ao filme.

Entrei com uma expectativa semi-pronta, a de que seria uma comédia de duas horas com a turma do Porta dos Fundos. É muito mais que isso. O roteiro, cujo plot básico e surreal envolve os amigos Miguel (Gregório Duvivier) e Rodrigo (Fábio Porchat), prende a atenção de ponta a ponta, deixando um claro sinal de uma continuação. A história, com argumento de Ian SBF e roteiro de Porchat e Gabriel Esteves, faz a gente passar por uma montanha russa de emoções. Levei alguns sustos, morri de medo do personagem do Kibe Loco e, claro, ri muito com a “Fátima Toleto” de Juliana Rabello, o jornalista de celebridades Lorenzo de Marcos Veras, a hilário agente Ulisses de Luis Lobianco, a musa fitness do snapchat Fernanda da Thati Lopes. E com Fábio Porchar, evidentemente. Você olha os personagens e reconhece seus equivalentes reais da mídia nacional. Os diálogos de Lobianco ao telefone também merecem destaque, muito engraçados.

Pra resumir sem dar spoiler, Miguel e Rodrigo são jovens amigos que ganham um prêmio no festival de cinema de Cannes e vão para uma festança para premiados. Depois de muita celebração etílica, Rodrigo redige num guardanapo um contrato vitalício com seu amigo diretor, que some nesta mesma noite de forma incompreensível. Dez anos mais tarde ele volta, encontra Rodrigo muito famoso e o coopta para estrelar seu filme maluco contando sua abdução para o centro da terra, já que eles têm um contrato vitalício.

As primeiras cenas em Cannes são maravilhosas, luz, atuação,locações. A produção do ‘filme dentro do filme’ também é excelente. Gregório está tão maluco que dá até nervoso, aquela vontade básica de matar o personagem com as próprias mãos.

O filme também usa bastante a técnica de ongoing jokes, piadas recorrentes na história, como uma escultura na casa de Rodrigo, a técnica da preparadora de atores, o assistente de direção Luciano (João Vicente) que é morador de rua e não tem a mínima noção. Você também vai ver muitas cameo appearances de famosos como Xuxa, Sérgio Mallandro, Nelson Rubens, Marília Gabriela, entre tantos outros.

Como é uma comédia, a gente aceita tudo com um sorriso. Mas, se em algum momento você acreditar na viagem de Gregório Duvivier para o centro da Terra, vale uma pesquisa básica, pra você descobrir que o miolinho bem interno do nosso planeta é sólido, basicamente composto de Ferro e Níquel, com temperaturas de 6 mil graus centígrados. Ou seja, é comédia e é ficção. A parte real é que o filme é muito bom! O contrato é vitalício, mas assistindo o filme, o tempo vai passar mais depressa do que você imagina.

PS – Se você quiser sentir o clima dos convidados, fiz uns snaps antes de começar. Aqui