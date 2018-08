O que você quer da vida?

Ser feliz? Ter dinheiro suficiente pra não se preocupar com a falta dele? Tem alguém com quem dividir a vida? Quer fama, fortuna, beleza? Sucesso na Internet? Um bilhão de likes, de views?

Não precisa responder pra mim nem pra ninguém, apenas responda mentalmente sem medo e sem vergonha. Diga pra si o que você quer.

Em seguida, a pergunta chave: e por que você perde tanto tempo com distrações em vez de ir atrás do seu objetivo?

Eu vou dizer que distrações são essas: gente que não interessa, nas redes sociais.

Isso. Pode me odiar, pode me xingar, você só vai perder mais tempo ainda e fazendo as mesmas tolices, só que ao contrário. Vamos a alguns exemplos dessas tolices:

-você entra no Instagram de pessoas que só postam fotos delas mesmas, ególatras, que se acham o máximo e você, como um vassalo inferiorizado, vai lá e dá like em TODAS as selfies.

-você acompanha stories de pessoas que você nem gosta ou nem conhece direito.

-você bisbilhota perfis de pessoas conhecidas e desconhecidas no Facebook, fica horas e horas naquele lugar e nem sabe mais o que está fazendo

-você lê muita merda no Whats, repassa muita merda no Whats e, pra se sentir ‘parte’ desse grupo produtor de bobagens, começa a postar muita merda também.

-não satisfeito em perder horas e horas de vida, TODOS OS DIAS, com pessoas das suas relações, você ainda faz isso com todos os famosos! Nacionais, internacionais, do cinema, da TV, qualquer um que seja comentado.

E pra quê?

Isso faz parte do seu projeto de vida? É o caminho que levará você pro seu objetivo? Ou é apenas ‘distração? Passatempo? Porque se for passatempo, helloooowwww! Preciso avisar, o tempo passa anyway, nem precisa fazer nada.

Todos nós estamos atolados nesse LIMBO social, onde passamos a VIDA pensando, discutindo, opinando, focando e fofocando, sempre tendo PESSOAS no centro da nossa atenção.

Sim, pessoas são importantes, mas são POUCAS que realmente fazem parte da nossa vida REAL. O resto é ilusão. É modinha. É babação de ovo. E vício. É loucurinha. É projeção, inveja, mania.

Ninguém precisa saber, é coisa sua. Mas pare antes de dar like em tudo no Insta. Pense: por que eu preciso aprovar TUDO o que a pessoa faz? Por que eu preciso seguir tanta gente? Por que gasto tanto tempo falando de gente?

Nesse momento, sinto-me obrigada a postar aquela famosa frase que circulava no começo da Internet, mas que nunca morre:





E ai? Vamos abrir a mente? Alargar os horizontes? Buscar os objetivos? Melhorar nossa vida?

Fazer uma faxina nas prioridades?

A escolha é sua.

Ninguém precisa saber.

Se você escolher passar o resto da sua vida nos perfis da família Kardashian, só posso desejar boa sorte.

Pra elas.

PS – Um colunista americano de tecnologia recomendou apenas desabilitar todas as notificações do celular e a vida dele melhorou muito. A minha também! Eu recomendo!