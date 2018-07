Assim que acordei, ainda na cama do hotel, abri o twitter e fiquei surpresa ao ver Mogi-Bertioga entre os trending topics do Twitter, estrada que uso regularmente há muitos anos. Ao clicar, encontrei a notícia da tragédia: perto das 23 horas desta quarta-feira, um ônibus fretado, que diariamente transporta jovens universitários, capotou na estrada resultando em 18 mortes já confirmadas.

Enquanto viaturas atendiam a ocorrência, um caminhão perdeu o freio e colidiu com carros do corpo de bombeiros.

Fui tomar café acompanhando essas notícias, ainda chocada com a gravidade do acidente. Até que voltei para o hotel. E encontrei mensagens de áudio do meu celular. Era a Eliane, de Barra do Una, praia que frequento há mais de vinte anos, que pertence ao município de São Sebastião. Chorando muito, ela me contou que até agora, já são seis jovens de Barra do Una que morreram, entre elas, a namorada de seu filho. E a garota do caixa da sorveteria, um vizinho e a filha de uma pessoa muito querida, o Marcão, o dono da barraca da praia, com quem convivemos há 22 anos.

Notícias assim são tristes, trágicas, mas elas ganham uma dimensão ainda mais sombria quando os mortos contados se transformam em nomes, em histórias de vida, em pessoas reais e, de uma forma absurdamente dolorosa quando essas pessoas fazem parte da vida da gente.

Não sei o que dizer, ou como vou consolar as pessoas quando chegar lá. Não sei como vou falar com o Marcão, porque nada pode consolar um pai que perde um filha. Não sei o que dizer pra Eliana. Acho que vou apenas dizer tudo isso com um abraço calado e deixar que nossos olhos e lágrimas falem por nossas almas.

Que todos esses pais, amigos e familiares se sintam abraçados por todos nós.