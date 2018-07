Ontem, dia 14 de junho, Carol Moreno (@anarina) tweetou a origem dessa verdadeira batalha entre Brasil e Portugal, chamada #PrimeiraGuerraMemeal, que se transformou numa imensa onda de incansável ‘zuêra’ em território twitternacional.

Falei com a Polly (@polibxngs) pra entender o que tinha acontecido. Ela me explicou que deu RT num tweet da conta @inportugalwe (agora deletada), dizendo que depois de roubarem ouro e pau-brasil os portugueses agora roubavam nossos memes. Ela foi xingada por portugueses, ficou nervosa, deletou o tweet. Mas a onda já tinha levantado. Começaram os RTs, os comentários de brasileiros e portugueses e a briga. O tweet ainda pode ser visto no favstar.fm

A partir dai você já sabe. Uma chuva, uma tormenta de memes com Ines Brasil, grame do vídeo da Xuxa do Porta dos Fundos, Netflix Brasil conversando com Netflix Portugal, emissoras de TV, portais, jornais, todos participando e noticiando a briga. Só ontem a tag Br x Pt passou meio milhão de tweets. A conclusão geral foi a de que ‘o melhor do Brasil é o brasileiros’, somos ruins em quase tudo, mas ‘imbatíveis na Zuêra’, aquela que never ends, que nós podemos falar mal do Brasil, mas se alguém de fora tentar atacar, atacamos de volta sem piedade.

Esse gigantesco embate virou um evento turístico pra nós, que nunca atravessamos uma guerra em solo pátrio. E foi por isso que o Wevertton criou a tag “PrimeiraGuerraMemeal”, sobre a qual contaremos histórias para nossos netos.

Agora as tags sairam dos Trending Topics, mas ficou o sabor da vitória. Para um pais que está atravessando um dos seus piores momentos da sua história política, numa vala econômica, índices altíssimos de desemprego, encontrar uma área pra se sentir vitorioso, mesmo esta área sendo a zoeira, mesmo o inimigo sendo um país tão pequeno cuja população total é menor que a da cidade de São Paulo, valeu pelo sentimento de superioridade passageira que, nada nada, sempre ajuda a melhorar nossa autoestima.

Agora falta só usar toda essa energia, criatividade, engajamento e tenacidade para resolver todos os nossos outros problemas 🙂

PS-Ah, quando a gente pegou a o meme Keep Calm e…. isso também não foi… ah, esquece.

🙂