A gente se vicia

Acho que sou viciada em Twitter. Certamente não no Facebook ou Instagram, mas no Twitter, quase certeza. Já fui mais. Agora eu tenho consciência disso e, de vez em quando, me forço a fechar o aplicativo do passarinho azul. Porque se eu não tomar as rédeas da charrete da minha vida, os cavalos disparam e

Por Rosana Hermann