Na chuvosa manhã desta sexta (05), a ANCINE e ABRAGAMES organizaram o anúncio dos ganhadores do primeiro edital de games da parceria entre as agências. Presentes estavam vários desenvolvedores brasileiros, muitos dos quais comemoraram ao saber que seus projetos foram contemplados com verba do Fundo Setorial do Audiovisual.

Desde produtores individuais a estudios mais estabelecidos ganharam prêmios de 200 mil até 1 milhão de reais.

A lista completa dos ganhadores pode ser vista no fim do post.

Planos pro mercado nacional

Manoel Rangel, diretor-presidente da ANCINE, conduziu o evento, que acabou sendo muito mais uma exposição do relatório da agência sobre o mercado nacional e as recomendações que a mesma apresentará para o governo com o intuito de fomentar o crescimento do mercado nacional.

Rangel não mediu palavras e chamou de “emburrecido” o discurso que critica o investimento no segmento de games (e cultura em geral) por parte do estado. Referindo-se ao países estudados pela ANCINE como “catedrais do neo-liberalismo”, o diretor citou, entre outros, Estados Unidos e Coréia do Sul. Ambos mercados gigantes para a produção e consumo de videogames que usam de incentivos fiscais do governo para manter suas indústrias saudáveis.

Outros apoios ao setor serão feitos através da ABRAGAMES e APEX, que irão levar produtores brasileiros para eventos como a Gamescom, na Alemanha. Para se candidatar a esse tipo de apoio as exigências são similares às impostas ao mercado de cinema. Também foi anunciado o concurso para projetos de games deste ano, que contará com premiação similar à atual.

Por mais que o estudo da ANCINE sobre o mercado tenha rendido boas ideias de incentivos que devem ser acatadas pelo governo, algumas parecem vir de uma compreensão ainda nascente do mercado nacional. Abaixar o IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) por exemplo, é uma manobra que pouco ou nada faz pelos estúdios nacionais, que lançam seus jogos 100% digitalmente. Quem se beneficia é a única produtora de discos de blu-ray (Sony DADC) e os fabricantes locais de console (Sony e Microsoft). Um subsídio dessa taxa poderia até acarretar um preço menor pro consumidor… Mas, especialmente pelo lado da careira Sony, é difícil esperar uma manobra dessas.

Outra coisa que me encomodou no relatório da ANCINE, e que pode explicar algumas visões incompatíveis com a realidade, é que ela usou números de uma pesquisa da Newzoo, notória por ter fornecido dados meio duvidosos para a (talvez extinta) ACIGAMES. Ainda não consegui verificar os dados apresentados hoje, mas nos últimos anos nenhuma fonte minha na indústria corroborou o que a Newzoo publicou. Inclusive as grandes publishers nacionais sempre usam números da GFK, que parece entregar resultados mais compatíveis com o que elas “sentem” no varejo.

Ao fim e ao cabo foi uma apresentação animadora. O plano da ANCINE está longe de ser ideal e longe de ser implementado (ainda mais porque Rangel deve deixar a agência e isso tende a atrasar tudo), mas é um começo. Ainda há problemas em como a a ABRAGAMES representa só uma parte do mercado, mas representa, hoje, quem mais precisa. Um grande avanço do antro de inatividade e favoritismo que era uns dez anos atrás.

Se você quer saber mais do que foi apresentado hoje ou ver a lista completa dos premiados, leia o PDF oficial que nos foi apresentado no escritório regional da ANCINE, em São Paulo, no link abaixo: