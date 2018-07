Quanto mais perto do parto, infecção por sífilis é mais perigosa para o bebê

Médicos de todos os cantos do Brasil estão preocupados com o avanço da Sífilis no País e alertam sobre a importância de minimizar os riscos de contaminação na gestação e parto. Antes vista como uma doença do século passando, hoje ela assombra muitas famílias, pois as crianças pequenas têm sido cada mais vulneráveis ao avanço

Por Terciane Alves