Women in AcTIon debate o papel e desafio da mulher no setor de tecnologia

Primeira edição do evento reunirá mulheres CIOs e líderes de tecnologia e inovação de empresas de variados segmentos

O mercado de tecnologia tem crescido anualmente, abrindo grandes oportunidades de trabalho e de inclusão para mulheres, que representam apenas 20% do setor. Para discutir o papel e o desafio feminino na tecnologia, mais de 80 mulheres CIOs vão se reunir na primeira edição do Women in AcTIon, dia 3 de outubro, quarta-feira, na Cisco.

Idealizado por um grupo de CIOs mulheres com o suporte da Cisco do Brasil, o evento apresentará dois painéis com CEOs mulheres da indústria de tecnologia e contará com a participação de alguns CEOs homens para falarem sobre a diversidade nas empresas que comandam. O painel “A TI do Brasil em boas mãos” destacará a liderança feminina no setor de TIC e será comandado pela diretora-geral do Twitter Brasil, Fiamma Zarife, e a presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaka, com moderação do presidente da Cisco do Brasil, Laercio Albuquerque.

Já o painel “Liderando na diversidade e adversidade” destacará como tem sido liderar em um momento de grandes desafios na economia e como as empresas têm tratado a diversidade. O debate será liderado por Paulo Correa, presidente da C&A e Paulo Kakinoff, presidente da GOL Linhas Aéreas Inteligentes, com moderação da Ana Paula Assis, presidente da IBM América Latina.

O Women in AcTIon contará também com participações de três vice-presidentes executivas globais da Cisco, Gerri Elliott, chefe mundial de vendas e marketing; Maria Martinez, chefe de Customer Experience e Amy Chang, gerente geral do grupo de Colaboração. O board executivo da Cisco mundial conta hoje com 50% de mulheres. O encerramento do evento será feito por Paulo Lima, editor e fundador da Editora TRIP.

Além das CIOs mulheres convidadas, o Women in AcTIon terá a presença de meninas que estão se preparando para iniciar na carreira de tecnologia e fazem parte do grupo Girls Power Tech, uma iniciativa do programa de educação e empregabilidade, Cisco Networking Academy.

O evento ocorrerá no escritório da Cisco em São Paulo e no Centro de Inovação da Cisco no Rio de Janeiro. Os dois locais estarão conectados por vídeo. O Women in AcTIon é exclusivo para convidadas e terá transmissões ao vivo pelos canais da Cisco do Brasil no Twitter e Facebook.

“Estou muito feliz em receber grandes líderes mulheres na Cisco para debater um tema tão urgente, que é a liderança feminina na área de tecnologia e inovação. A Cisco tem liderado iniciativas para o empoderamento feminino e inclusão de mulheres no setor de TIC no Brasil e pelo mundo, e este 1º. encontro aqui em nossa casa, muito nos honra”, destaca Laercio Albuquerque, presidente da Cisco do Brasil.

Declarações de algumas das CIOs que ajudaram na idealização do evento:

“O Women in AcTIon é uma importante iniciativa para atrair e reter mais mulheres na tecnologia” – Luzia Sarno, CIO do Grupo Fleury

“É um orgulho ver a materialização de uma ideia tão bacana” – Analy Magalhães, CIO do Grupo Pandurata.

“Será sem dúvida uma manhã inspiradora” – Renata Marques, CIO da Whirpool América Latina

“Tenho certeza que o projeto Women in acTIon irá se consolidar e será o primeiro de muitos!” – Lizbeth Cronembold, CIO do Gurpo Bandeirantes

Evento: Women in AcTIon 2018

Data: 3 de Outubro de 2018, das 8 às 14h30

Transmissões ao vivo pelo Twitter @CiscoDoBrasil e Facebook Cisco do Brasil

– 8h45: Abertura com Laercio Albuquerque, presidente da Cisco do Brasil

– 9h45: Painel “A TI do Brasil em boas mãos”, com Fiamma Zarife, do Twitter Brasi

Cristina Palmaka, da SAP Brasil, e Laercio Albuquerque, da Cisco do Brasil

– 11h15: Painel “Liderando a diversidade na adversidade com Paulo Correa, da C&A,

Paulo Kakinoff, da GOL, e Ana Paula Assis, da IBM América Latina

– 12h15: Keynote com Paulo Lima, editor e fundador da Editora Trip