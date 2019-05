Nesta quarta-feira, dia 22 de maio, das 19hr às 21hrs, na Livraria Da Vila de Pinheiros, em São Paulo, ocorrerá um evento muito especial, será realizado o relançamento do livro Mulheres Positivas, escrito por Fabiana Saad e Fernanda Médici. O livro reúne histórias de vinte e uma mulheres, as quais fizeram do seu trabalho um instrumento de impacto social positivo. No evento, você terá a oportunidade de conhecer ao vivo três dessas incríveis histórias através de suas protagonistas: Fabiana Gutierrez, Sônia Quintella e Caroline Albanesi. Além disso, você poderá conhecer o trabalho de três ONG’s maravilhosas, para as quais as autoras do livro doarão 100% dos seus royalties, sendo elas: Artesol, Amigos do Bem e Carlotas.

Há quase vinte anos investindo na valorização e promoção do artesanato tradicional brasileiro, através de estratégias focadas na sustentabilidade ambiental, cultural e econômica nas comunidades em que atua, a ArteSol possui o objetivo de promover a autonomia dos artesãos e o desenvolvimento socioeconômico de grupos produtivos.

Possuindo a missão de transformar vidas através da educação e de projetos autossustentáveis, com a capacidade de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria, o Amigos do Bem, há vinte e cinco anos, atua para promover uma transformação efetiva na vida de milhares de pessoas.

Por fim, o Carlotas é uma empresa com propósito social, utilizando-se da arte e ludicidade para criar o diálogo sobre respeito, empatia e diversidade, tendo como resultado o desenvolvimento de competências socio-emocionais em crianças, jovens e adultos, aumentando a conexão entre as pessoas.