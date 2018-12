Primeira marca de beauté a adotar embalagens PET reutilizadas, RELOAD Beleza Positiva lança produtos hair care com conceito pós-sustentável

As novidades para cabelos unem cosméticos naturais de alta performance e parceria com Água Mineral São Lourenço e lojas da Mundo Verde.

O mercado nacional de beleza ganha uma novidade: a RELOAD Beleza Positiva se torna a primeira marca de cosméticos do mundo a adotar embalagens reutilizadas ao lançar uma linha hair care de alta performance com o conceito pós-sustentável.

​Os produtos premium – shampoo (300 ml) e condicionador (300ml) – têm fragrância exclusiva Givaudan e atuam sob o pilar da economia circular e chegam dentro de embalagens reutilizadas e higienizadas, ressignificando a função das garrafinhas de água mineral. A tecnologia de higienização das garrafas foi patenteada pela RELOAD.

​O empresário Filipe Sabará, fundador da RELOAD Beleza Positiva, está por trás da iniciativa. Ele relembra que, apesar de passarmos de 5 a 10 minutos com as garrafinhas em nossas mãos, as embalagens PET demoram cerca de 600 anos para se decomporem na natureza e nos oceanos.

“Isso gera impactos negativos imensuráveis para todo o ecossistema”, afirma Sabará, que fundou a RELOAD em 2013. “Foi por conta dessa questão que nasceu o propósito da marca, que é ser disruptiva, dando um passo à frente ao conceito de sustentabilidade não só na fórmula, mas também na embalagem e na distribuição.”

Os novos cosméticos têm ingredientes naturais – produzidos por agricultures familiares, seguindo as premissas do fair trade (comércio justo) -, como óleo de moringa, que fortalece, dá brilho, maciez e nutrição aos fios. Além disso, o shampoo e condicionador RELOAD são sem parabenos, sem sulfatos e não são testados em animais.

O projeto tem a parceria da Minalba Brasil, do Grupo Edson Queiroz, por meio da água São Lourenço e também das lojas Mundo Verde.