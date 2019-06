Palestra – Financiamento Coletivo: tendência ou moda passageira?

O Festival ABCR, ocorrerá nos dias 09, 10, 11 de Junho e será a sua décima primeira edição. É a maior conferência de captação de recursos da América Latina, e uma das maiores do mundo, e este ano com o tema “O Futuro da Captação de Recursos no Brasil do Futuro”. Natalie Assad Feller, cofundadora da plataforma de crowdfunding Partio e fundadora do coworking Ene, faz sua palestra “Financiamento Coletivo: tendência ou moda passageira? “ no dia 10/06 às 11:00H no Palco B.

Local – Centro de Convenções Frei Caneca