Nossa mulher positiva é a ruiva Zize Zink! Arquiteta de formação, descendente de alemães e escoceses, já morou na Alemanha e hoje está estabelecida em São Paulo. Uma profissional marcante, com mais de 300 projetos executados no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos em 20 anos de carreira. Atua nos segmentos: residencial comercial, corporativo, incorporação e mostras.

Seu foco é a arquitetura de alto padrão. “Sou uma arquitetura de alfaiataria”, brinca. “A customização e personalização dos projetos são desafiadores, sempre foco em combinar estilo, sofisticação, luxo e simplicidade.” Confira a trajetória da arquiteta a seguir.

Como começou sua carreira na arquitetura?

Desde muito cedo, sempre soube o que queria fazer, comecei a estagiar em um grande escritório de arquitetura no 3º trimestre da Faculdade e nunca mais parei.

Como são seus projetos? Tem algo que seja sua assinatura?

Meus projetos são “ecléticos”. Gosto da mistura de estilos, gosto de ter a liberdade de criar diferentes histórias para cada cliente.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Quando resolvi decidir pela carreira solo.

Como você equilibrar sua vida pessoal X vida coorporativa/ empreendedora?

Já tive mais dificuldade em juntar, administrar tudo, hoje me sinto mais confortável e aprendi a conciliar de uma forma mais sabia todas elas, mas sempre é preciso disciplina em tudo.

Qual seu maior sonho?

Hummm ……sempre sonhando.

Qual a sua maior conquista?

Minha independência.

Livro, Filme e mulher que admira?

Memória sempre péssima nessas horas…. Fico apaixonada pelas leituras mais recentes. Também sou eclética nesse quesito, vou do romance aguá com açúcar até neurociência, economia e etc. Estou lendo um diferente agora.

Filme tantos, mas assisti recentemente um filme francês (adoro filmes franceses, europeus no modo geral) ‘Monsieur & Madame Adelmam’, que gostei muito.

Mulheres que admiro, porque têm várias. Simone de Beauvoir e Zara Hadid.