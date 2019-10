Nossa Mulher Positiva é a Yanne Rangel, que aos 23 anos tornou-se referência ao criar a plataforma The Backstage Girls, focada no empreendedorismo feminino.

1. Como começou a sua carreira?

Cresci respirando empreendedorismo, meus pais são empreendedores e eu sempre acompanhei a jornada deles. O meu senso era muito crítico e quando observava negócios alheios sempre examinava sozinha o que poderia melhorar, oferecia dicas para pessoas mais próximas e isso começou a acontecer frequentemente.

A plataforma The Backstage Girls aconteceu de uma forma natural e sem fins lucrativos. Recheada de conteúdo gratuitos sobre autoconhecimento e empreendedorismo, pelo que eu vivia no dia a dia.

Eu sentia que o medo e a falta de confiança estavam muito presentes na vida de muitas mulheres que sonham em ter um negócio e eu precisava ajudar.

Com menos de um mês de Instagram, já haviam várias mulheres se inspirando e criando plataformas semelhantes. Fui a primeira a criar este modelo de plataforma no Brasil e foi lindo poder ver esse movimento crescendo tão rápido.



2. Como é formatado o modelo de negócios do The Backstage Girls?

O The Backstage Girls tem como objetivo inspirar mulheres a saírem dos bastidores dos seus sonhos através de conteúdos gratuitos, posts no blog, treinamentos e publicações nas redes sociais.

Batemos na tecla de que ver o mundo através de óculos cor de rosa não significa ter uma vida de contos de fada, afinal, medos, obstáculos e problemas existem para todas. O que vai te fazer ser diferente, é como reage à eles. O mundo empreendedor pode ser leve se administrado da maneira correta e a nossa abordagem é assim.

Precisamos fazer diferente e colocar a nossa essência em nosso negócio. As mulheres estão livres para ser como quiserem e o que quiserem. A nossa visão e o legado que estamos criando é que as mulheres podem ser qualquer coisa que elas queiram neste mundo. As mulheres não precisam ser apenas uma coisa, existem infinitas possibilidades, formas e opções.



3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Tudo que nos tira da nossa zona de conforto é considerado difícil, portanto, não vejo como algo ruim. São esses os momentos que mais nos ensinam! Ainda quero ter muitos pela frente!

Um momento bem marcante foi quando eu me dei conta de que o The Backstage Girls tinha virado um negócio e que as responsabilidades e as decisões importantes estavam apenas começando. Digamos que o momento mais feliz e incrível também foi o momento mais difícil. Foi uma mistura gostosa de medo e felicidade!



4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Não é fácil, mas o segredo é não se cobrar tanto, entender que você não é a mulher maravilha e que você não precisa abraçar o mundo de uma vez só. Hoje consigo administrar o meu tempo bem, por que eu sei que a cada dia que passa evoluo 1%.



5. Qual seu maior sonho?

Atingir o máximo de mulheres possíveis com o meu propósito.



6. Qual sua maior conquista?



Receber uma mensagem de uma mulher dizendo que uma publicação nas redes sociais, um post no blog, um conteúdo gratuito ou algum treinamento do The Backstage Girls fez a diferença na sua jornada. Me sinto a pessoa mais feliz do mundo!

Quando você vê coisas como essas, apenas reconfirma tudo o que estamos fazendo e realmente está fazendo a diferença!



7. Livro, filme e mulher que admira.

Livro: Propósito: A coragem de ser quem somos – Posso dizer que ele me trouxe até aqui.



Filme: Grande Menina, Pequena Mulher.



Mulher: Minha mãe – Sem dúvidas! Admiro sua garra, coragem, seu espírito empreendedor, sua determinação, sua habilidade com vendas e sua moral.

E a Alice Ferraz – Uma excelente empresária de moda, criadora da plataforma FHits e que tive o prazer de conhecer pessoalmente.