A designer de joias franco americana Yael Sonia cresceu entre França, Brasil e Estados Unidos. Para criar suas peças, que mais parecem obras de arte para serem usadas no corpo, utiliza técnicas que combinam geometria e engenharia, criando joias arquitetônicas e muito autorais.

Com pontos de venda em São Paula e Nova York, a designer diz que as brasileiras são mais ousadas e abertas a novidades e amam cores, enquanto as americanas são mais conservadoras e preferem joias mais clássicas. Em comum? ” Os dois mercados contam com clientes que compram para si próprias. São mulheres confiantes, que sabem o que querem”, diz Yael. Confira entrevista abaixo.

Como começou sua carreira na joalheria?

Sempre soube que seguiria uma carreira na área das artes plásticas. Durante meu segundo ano de Estudo de Arte e Design, na Parsons School of Design, entendi que por meio da joalheria poderia criar obras de arte, que tinham uma relação mais íntima com o corpo. Minha mãe, gemóloga, me apresentou ao mundo das gemas brasileiras. Quando me formei, vim passar uma temporada no Brasil, onde comecei a criar e expor minhas joias.

Suas joias são como obras de arte. Como é seu processo criativo?

Uma vez que tenho uma inspiração ou conceito para uma peça, ou coleção, começo a estudar as questões de construção, produção, proporções, movimento e etc. Geralmente só coloco no papel, no formato de desenho técnico, quando já resolvi tudo na minha mente. É muito importante que a peça final seja interessante vista de todos os lados, como uma escultura.

Tem pontos de venda em SP e NY. Como é trabalhar dois mercados tão distintos?

A mulher brasileira é mais ousada e aberta a um design contemporâneo e cores, por isso sempre me identifiquei muito com o Brasil. A mulher americana já é mais conservadora, gosta de uma joia mais clássica. O que têm em comum, eu diria, é que os dois mercados contam com clientes que compram para si próprias. São mulheres confiantes, que sabem o que querem.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

O momento mais difícil continua sendo o mesmo que no início, que é conseguir criar uma linguagem acessível a partir das primeiras peças conceituais e statement de uma coleção.

Qual seu maior sonho?

Achar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, entre criar obras de arte e joias. Sempre sonhei em voltar a criar obras de arte, peças únicas, forjadas pelas minhas próprias mãos.

Qual sua maior conquista?

Ter uma marca que abrange os mercados das cidades que mais amo e chamo de casa: São Paulo e Nova York.

Um Livro, um filme e uma mulher que admira?

Livro – Ana Mendieta: Earth Body de Olga M. Viso

Filme – I am Love

Mulher que mais admiro – Minha avó paterna, após sobreviver três anos em Auschwitz, sempre positiva, ela criou uma família com muito amor. Um exemplo.