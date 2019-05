Nossa mulher positiva é formada em jornalismo e referência no universo da beleza, Victoria Ceridono uniu suas duas paixões e criou, há quase 12 anos, o blog “Dia de Beauté” — um dos primeiros do segmento a surgir no Brasil. Em 2015, o blog deu nome ao livro “Dia de Beauté: Um Guia de Maquiagem para a Vida Real”, que se tornou best seller no Brasil, e também foi publicado em Portugal, com o título “Bonita Todos os Dias: Um Guia de Maquilhagem para a Vida Real”.

Há seis anos se mudou com o marido para Londres, onde vive até hoje. É da capital inglesa que ela toca seus negócios e colabora como International Editor at Large para a revista Glamour Brasil. Ela também foi por anos editora de beleza da Vogue Brasil, cargo que deixou em 2017. Confira a trajetória de Vic na entrevista a seguir.

Como começou sua carreira?

Comecei a carreira em 2005, quando entrei como estagiária no site Chic, da Gloria Kalil, enquanto estava na faculdade de jornalismo. Um ano depois, comecei a colaborar com a Vogue, escrevendo matérias de beleza, e no ano seguinte, lancei meu blog, o Dia de Beauté. Sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo, gosto de ter as experiências tanto no jornalismo impresso (fui por 7 anos editora de beleza da Vogue e hoje sou parte da equipe da Glamour) quando no digital. E como o Dia de Beauté foi um dos pioneiros, nesses quase 12 anos pude ver toda a evolução do mundo dos blogs, influenciaras digitais, embarcar em novas plataformas… É bem dinâmico!

Como surgiu o interesse pelo universo da beleza?

Eu digo que acho que nasci assim, porque tenho lembranças de me encantar por maquiagem, cores, a mágica da transformação, desde bem pequena. Mas profissionalmente, tive a sorte de ter claro na minha cabeça que queria fazer jornalismo de moda e beleza, algo que quando estava na faculdade há 15 anos não era tão comum. Então guiei minha carreira para esse lado seguindo a intuição e ignorando críticas e falta de incentivo que tinha na faculdade, por exemplo. Também tive a sorte de viver esse início dos blogs, YouTube, que mudou completamente o cenário da comunicação e diria que o universo da beleza foi dos mais impactados.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Sempre fui muito tranquila, não sou de fazer muitos planos e gosto de deixar as coisas seguirem seu fluxo natural, assim evitei muita frustração e ansiedade. Mas encarar essa vida dupla de jornalista e blogueira na época / influenciadora digital hoje (um mundo tão novo que o nome vai mudando, risos) teve alguns desafios, tanto para administrar o tempo e conseguir fazer tudo, até porque sou muito exigente comigo mesma, quanto para conseguir um arranjo que efetivamente me permitisse fazer ambos. Também foi um desafio encarar meu blog como um business, pois apesar de levar esse trabalho extremamente a sério, eu por muitos anos não pude fazer nada comercial por conta de normas globais da Condé Nast. Quando mudei para Londres e meu contrato mudou, fiquei “livre” para transformar o Dia de Beauté em um negócio, mas foi uma transição difícil para mim, de encontrar o modelo certo para fazer isso sem perder todo o rigor e a ética jornalística. Mudar para Londres também foi um desafio, claro, pois é um recomeço em um mundo novo, precisei criar toda minha rede de relacionamentos, mas foi algo que amei fazer, aprendi muito.

Como consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

É difícil, porque hoje em dia são muitas plataformas para alimentar, muitas decisões para tomar, muitos estímulos de todo canto — entre blog (e Instagram, YouTube e etc) e revista, entre Londres e Brasil, entre viagens e estar em casa fazendo relacionamento, ou idas ao Brasil que misturam trabalho e vida pessoal, é realmente uma eterna sensação de que estou devendo algo ou largando alguma das pontas. Então procuro, quando estou vivendo meus momentos pessoais, realmente largar o celular, evito ao máximo ficar numa mesa por exemplo mexendo no telefone — muitas vezes preciso responder algo urgente, até porque ainda tem a questão do fuso horário, mas aí peço licença e vou para um cantinho resolver o que precisa e volto. Estar presente no momento é algo que me ajuda muito, mesmo que depois tenha que ficar duas horas no telefone e perder horas de sono para postar o conteúdo do dia ou responder tudo o que minha equipe produziu!

Qual o seu maior sonho?

Já realizei tantos sonhos e vivi experiências tão incríveis que procuro apenas estar aberta para as oportunidades e aproveitá-las ao máximo. Escrever um livro, fazer um batom com a MAC, ir a desfiles que nunca jamais imaginei, conhecer meus ídolos de infância… Na minha trajetória, percebi que às vezes a realidade consegue ser ainda mais criativa que seu maior sonho! Poder continuar fazendo esse trabalho que amo já é um super sonho.

Qual a sua maior conquista?

Ter construído meu próprio veículo de comunicação, que é o Dia de Beauté com todos os canais que saem dele, e ter uma carreira consistente em um universo tão novo e (na época) desconhecido. Lançar meu livro, “Dia de Beauté: Um Guia de Maquiagem para a Vida Real”, um best-seller, e lançar um batom em parceria com a MAC.

Livro, filme e mulher que admira?

Estou lendo o livro da Michelle Obama, que ganhei de uma amiga, e amando. Filme Kill Bill, totalmente girl power antes de girl power ser a norma. Admiro demais minhas duas eternas chefes, Gloria Kalil e Daniela Falcão, e Costanza Pascolato, uma lição de como se manter relevante e atual, mas sempre fiel a seu estilo.