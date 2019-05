1. Como começou a sua carreira?

Em 2016, logo após me formar em Design de Produto, percebi que, por mais que eu ame a área, aquilo não era pra mim. Então decidi me aprofundar em algo que eu amava e praticava – a área da Beleza, principalmente maquiagem. Um curso após o outro, permutas e amigas de cobaia depois, estou aqui. No momento, dando assistência de maquiagem e fazendo algumas coisas minhas.

2. Como é formatado o modelo de negócios do Maquiador ?

O modelo do negócio do Maquiador é praticar quase diariamente e registrar para se fazer presente nas mídias sociais, sempre aumentar o portfólio, se atualizar de técnicas e produtos, e se reciclar com workshops e cursos. O Instagram é a maior ferramenta do Maquiador para venda, portfolio, network e referências.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi dificil sair da área que estudei e me assumir como maquiadora profissional, trabalho que, na minha cabeça, não era valorizado. Após ter acalmado a minha mente e visto que o meu tempo é meu, aos poucos tudo fluiu.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Mantendo equilibro entre ambas, tentando me comunicar bem, sempre atenta, aberta e sincera. Conhecer e saber o que alimenta a sua energia criativa (que é o seu poder pessoal e o que te inspira) te ajuda com tudo – é o tempero do dia a dia.

5. Qual o seu maior sonho?

O conceito de sonho pra mim é algo muito turvo. Prefiro falar que eu tenho desejos que eu gostaria de satisfazer. O sonho parece um lugar estável que você chega e permanece. O desejo se busca, se satisfaz e se descobre outros, e assim vamos em busca do próximo, formando um ciclo que movimenta minha energia e inspiração. Atualmente, desejo ser plenamente autônoma e, quem sabe, fazer uma viajem para fora do país.

6. Qual a sua maior conquista?

Estar aqui escrevendo para esta coluna e ter tocado mulheres a minha volta, de alguma forma tê-las ajudado a ter auto confiança, só por conversar e ser eu mesma.

7. Mulher que admira.

Mulheres que admiro são minhas avós, vaidosas, pacientes e belas até o fim.