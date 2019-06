Nossa mulher positiva é Vanessa Thomaz, empreendedora que trabalha há 10 anos com vinhos e resolveu criar uma confraria voltada para mulheres que querem aprender mais sobre a bebida de forma descontraída e informal. Ela fala do crescimento da cultura do vinho no Brasil e da sua experiência como empreendedora.

Como começou a sua carreira?

Comecei a empreender aos 23 anos, quando deixei o mundo corporativo para abrir uma importadora de vinhos com o meu marido, chamada Au Vin. Os vinhos sempre foram uma grande paixão e o empreendedorismo vem do meu pai que tem sua própria empresa há quase 30 anos. Da importadora nasceu uma loja de vinhos e um restaurante, em uma rua badalada na Vila Nova Conceição. Imaginem, dois cariocas se jogando nos negócios em SP? Foi muito difícil, mas conseguimos muitas vitórias como por exemplo sermos um restaurante recomendado no Guia Michellin, algo que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar…

Como é formatado o modelo de negócios da sua Confraria DELAS ?

Hoje, trabalho em uma importadora de vinhos como coordenadora de marketing em horário comercial e tenho os meus projetos paralelos onde o meu foco é sempre falar sobre vinhos para mulheres. Tenho uma confraria na Vila Madalena chamada Confraria DELAS. Todo mês nos encontramos, falamos sobre algum tema de vinhos, na maioria escolhidos por elas, harmonizamos os vinhos com comida e, claro, bebemos e damos boas risadas. Também organizo eventos nas horas vagas, tentando sempre unir minhas maiores paixões: conectar pessoas e falar de vinhos! A ideia é que a Confraria Delas vire um grande encontro, todos os meses, de mulheres que querem se conectar e entender melhor sobre o assunto, de maneira simples e divertida, como deve ser.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Encerramos as atividades do nosso restaurante no ano passado, foi uma decisão planejada e estratégica, mas a mais difícil da nossa vida, com certeza.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

O equilíbrio só vem se você souber priorizar o que é mais importante no seu devido momento. É como o vinho, você não vai aproveitar um robusto e encorpado Malbec acompanhado de uma salada, não é mesmo? Assim eu administro o meu tempo, cada pensamento de uma vez e em seu devido lugar. Claro, nem sempre funciona, mas eu tento!

Qual o seu maior sonho?

Ver o consumo de vinhos no Brasil como vejo em muitos outros países, é algo do dia a dia das pessoas. O vinho é uma bebida muito especial, mas não deveria ser consumido somente em momentos especiais, mas sim podermos abrir uma garrafa e tomar uma taça a qualquer momento em que seja preciso relaxar. O preço no Brasil não ajuda muito.

Qual a sua maior conquista?

Até hoje pensar no meu negócio e aonde chegamos com ele me inspira muito. Afinal era só um sonho impossível de se realizar há 10 anos atrás e hoje tenho uma bela história para contar. Isso me deixa confiante de que, com muito trabalho, eu posso realmente chegar aonde eu quiser.

Livro, filme e mulher que admira

Livro: O Poder do hábito – Charles Duhigg

Filme: Um Bom Ano / Comer, Rezar e Amar

Mulher que admira: Minha avó Dulce, uma baiana arretada de 93 anos. Sua força e suas conquistas, por tudo o que ela já passou e de onde veio, me inspiram e motivam sempre!