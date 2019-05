Nossa Mulher Positiva é a carioca Vanessa Rouvier, empreendedora nata e dedicada a transformar ideias em negócios. Está à frente da marca Le Scarpin, focado em um único produto e objeto de desejo de 9 entre 10 mulheres, o scarpin.

Como começou a sua carreira?

Minha carreira como empreendedora começou cedo, aos 16 anos, quando vi minha primeira oportunidade de empreender exportando um produto do Canadá para o Brasil, enquanto eu morava em Toronto. A partir desse negócio me tornei uma apaixonada por tirar ideias do papel e tive algumas oportunidades de fazer isso em diversas áreas.

Mas foi quando me mudei do Rio para Florianópolis que iniciou a minha jornada pela construção do negócio dos meus sonhos. Sempre fui apaixonada por moda, especialmente sapatos e, como uma boa aquariana, sempre quis lançar tendências e foi essa paixão que me impulsionou a criar uma página de Instagram para pesquisar e buscar um modelo de negócio que fosse disruptivo no mercado de moda.

Como é formatado o modelo de negócios do Le Scarpin?

Meu laboratório para esse negócio foi a Shoes2Inspir, página nas redes sociais em que falava sobre calçados. Depois da grande repercussão, aproveitando a evolução do mercado digital, adotei uma postura de startup no mercado de moda. Estruturei a primeira operação no modelo de mínimo produto viável (MVP). Os erros e acertos valiosos que um negócio artesanal pode gerar para a cadeia de fornecedores e distribuição foi a grande experiência e o grande salto que precisava para chegar no modelo de negócio atual em todos os sentidos. A Le Scarpin produz sob encomenda, com edições limitadas, não gera estoque ou desperdícios, e principalmente, prioriza suas clientes e seus artesãos. São 30 famílias que estão sob o guarda-chuva da marca se retroalimentando de cuidado, amor e lucro.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acredito que o momento mais difícil ainda está por vir. Penso isso porque ainda quero crescer muito, exportar e conquistar os pés de muitas mulheres pelo mundo permitindo que elas exerçam suas multifacetas em cima de um salto de conforto exepcional. Mas, olhando para a minha caminhada até agora, posso dizer que o momento mais difícil foi quando decidi sair do Rio e me mudar para Floripa. Fiz isso aos 35 anos, com uma trajetória consolidada na minha cidade – o Rio de Janeiro, um caminho aberto por muitos anos focado em realizar trabalho voluntário em prol do empreendedorismo jovem e depois como empreendedora assumindo posições estratégicas na ACRJ e na Cidade. Ter a coragem e fazer essa mudança, humildade de recomeçar do zero e me reinventar após 1 ano sabático, cuidando da minha primeira filha e dessa reinvenção, foi um momento muito desafiador. Comecei voltando ao mercado prestando consultorias e depois empreendendo novamente.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Nós mulheres ainda assumimos a vida familiar e dos filhos, portanto trabalhamos muito. Eu tenho certeza que eu não tenho esse equilíbrio todos os dias. Moro longe da minha família, tenho dois filhos pequenos, faço questão de cuidar da minha saúde física e mental, da vida conjugal e amo meu trabalho, por isso me dedico muito. É humanamente impossível dar conta de tudo, todos os dias, por isso sou muito organizada, tenho uma agenda bem administrada, metas claras de curto prazo e conto com ajuda de uma babá. Mas o principal para ter esse equilíbrio é que não me cobro ou me culpo e sei que cada dia eu vou ser boa em uma ou duas áreas, no final eu sei que estou fazendo o meu melhor sempre.

Qual o seu maior sonho?

Eu tenho vários sonhos. O sonho relacionado ao meu negócio é conseguir impactar positivamente a vida de muitas pessoas através da Le Scarpin. Desejo que o meu sonho possa alcançar muitas pessoas e, através do nossa cultura empresarial, possamos inspirar outros à empreender, mudar suas vidas e até outras marcas à desenvolver seus negócios com premissas corretas e justas. Outro sonho, que até hoje contei para poucas pessoas, é me tornar empreendedora Endeavor, há muitos anos sou motivada, inspirada e simplesmente uma grande fã dessa instituição. Sonho com isso desde 2005, quando abri a primeira loja de comida orgânica do Brasil e, através do pioneirismo e vanguarda da minha iniciativa, tive a oportunidade de me aproximar da Endeavor e conhecer esse trabalho incrível que é feito mundo a fora.

Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista é a minha família. Sou muito grata por ter feito a escolha de formar uma família, mesmo escolhendo estudar muito, trabalhar muito e ter adiado o sonho da maternidade. Hoje sei que sem essa base não me sentiria plena, eles são meu porto seguro e meus maiores incentivadores.

Livro, filme e mulher que admira.

Pergunta difícil. Teria uma lista de livros e filmes, mas vou ficar com O Poder da Kabbalah, de Yehuda Berg e o filme Sociedade dos Poetas Mortos. A mulher que eu mais admiro na vida é a minha mãe e que com certeza passei a admirar ainda mais após ter me tornado mãe também.