Foi para ajudar a amiga Thaís, que tem amaurose congênita de Leber, uma doença que leva à perda progressiva da visão, que Themis Briand criou o canal Beleza Para Todos – que ensina deficientes visuais do Brasil inteiro a se automaquiarem no YouTube. Confira a história da fortalezense, que também é oficial de Justiça, a seguir.

O canal ‘Beleza Para Todos’ surgiu para ajudar uma amiga, que é deficiente visual, a se maquiar. Conte um pouco dessa história pra o Mulheres Positivas.

Na época que ele nasceu eu já tinha o canal ThemisBriand no YouTube, onde ensinava penteados, maquiagens e dava dicas de viagem. Fiz esse canal para minhas amigas, elas mesmas tinham me pedido. Dentre elas, a Thaís, que tem baixa visão devido a amaurose congênita de Leber. Ela nunca foi ligada em maquiagem, apesar de eu sempre incentivar, até o dia em que viajamos juntas e o noivo dela na época pediu que eu a maquiasse. O resultado ficou tão bacana que o noivo começou a pedir que ela saísse sempre maquiada. Foi ai que surgiu a necessidade do aprendizado da automaquiagem. Ela foi buscar material na internet, cursos, só que não eram satisfatórios, com isso recorreu a mim, para que a ensinasse. Porém, antes de ensiná-la, eu mesma comecei a me automaquiar sem a ajuda de nenhum recurso, sem luz, sem espelho e de olhos fechados, pois era preciso desenvolver uma sensibilidade que eu, por não precisar, nunca tinha sentido. E depois de alguns deslizes, consegui desenvolver técnicas especiais para viabilizar a execução da maquiagem e a Thaís conseguiu se maquiar apenas com as minhas técnicas. Desde então sinto que tenho uma responsabilidade em passar esse conteúdo a diante. Como já tinha o canal do YouTube com dicas de beleza, resolvemos, eu e Thaís, produzir vídeos direcionados para os Deficientes Visuais e assim surgiu o ‘Beleza para Todos’.

Explique um pouco mais do seu trabalho de inclusão e como funcionam as técnicas de maquiagens para deficientes visuais.

Tudo começou com os vídeos tutoriais que postamos no YouTube e o imediato feedback positivo de meninas deficientes visuais relatando que estavam conseguindo se maquiar pela primeira vez na vida. Foi tão gratificante! Lembro dos primeiros comentários, perguntei de onde elas eram, tinha gente do Brasil inteiro. Depois senti a necessidade de sair só do online e partir para o real, foi quando ministrei o primeiro curso no instituto dos cegos em Fortaleza.

Além de se dedicar ao universo da beleza inclusiva é oficial de Justiça em Fortaleza. Como concilia as duas profissões?

É bem complicado, mas acredito que na vida tudo é uma questão de prioridades. Quando há amor no que se propõe a fazer, conseguimos priorizar cada momento. Primeiro vem a “Themis Briand oficiala” e depois vem a “Themis Briand life encourager” que as pessoas conhecem nas redes sociais.

Qual seu sonho?

Revolucionar a indústria da beleza para torná-la inclusiva, já observou que quase nenhuma embalagem é acessível?

Qual sua maior conquista?

Não acredito em uma maior conquista, pois sempre estamos em constante evolução e cada dia conquistamos algo novo. Mas já tive grandes conquistas durante essa caminhada, como ir ao Conversa com Bial, ter ministrado um curso para Deficientes Visuais em São Paulo e ser entrevistada para o Mulheres Positivas!

Um filme, um livro e uma mulher que admira?

Filme: Extraordinário – filme extremamente tocante, pois, dentre alguns temas, ele aborda a inclusão e a beleza de ser diferente.

Livro: Pequeno Príncipe, um livro que li quando criança, mas tão significativo, pois traz reflexões atemporais e cheias de verdade.

Mulher: Minha mãe, que é o meu maior exemplo de evolução e que me ensinou a valorizar as pessoas em sua essência.