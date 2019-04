Thayane Ramalho e Thaluana Ramalho são irmãs, empresárias e mulheres positivas. Que compartilham a paixão pelo trabalho e pela vida com olhares únicos. Uma trajetória de família que é marcada pela superação de desafios, momento dolorosos, mas é repleta de amor. Histórias de vida que inspiram através da dedicação e união familiar.

1-Como começou a sua carreira?

Thayane Ramalho:

Comecei a trabalhar na fábrica da minha família, aos 13 anos, embalando toalhas e aos 14 anos já tinha uma célula dentro da empresa para fazer minhas lembrancinhas de maternidade, foi de fato meu primeiro negócio. Aos 15 anos, assumi o setor de expedição, separava os pedidos, encaixotava os produtos, formatava as caixas e expedia notas fiscais. Como sempre muito curiosa, passei a avaliar o que poderia mudar dentro da produção e do administrativo e, aos 16 anos, instalei um sistema de grades de produção, e na época, não tínhamos um sistema ERP de Produção para formatar, então eu fazia tudo a mão.

Eu compilava todos os pedidos que entravam a mão e encaminhava ao setor de produção, dentre outras coisas que fui implantando e até hoje, permanecem na empresa. Claro que hoje, já utilizamos um sistema moderno, com ERP integrado, nos trazendo todas as informações e recursos, mas ainda usamos dentro dele, o mesmo sistema que inseri.

Aos 17 anos, fui estudar em Ribeirão Preto, mas nunca deixei de trabalhar a distância. Assumi o marketing nesta época e sempre participava das feiras de apresentação dos produtos, assim como também ajudava minha mãe nas criações e design.

Cursei faculdade de Direito e finalizei em meados de 2005, iniciando estudos para concurso público em 2006, até que em meados de 2008, meus pais me pediram para voltar e trabalhar nas áreas de vendas, marketing e criação da fábrica.

Foi quando voltei e assumi essas 3 áreas que amo tanto!! Além de ter montado minha empresa de roupinhas para bebê. Nesses 11 anos, pude imprimir uma nova cara a empresa, desengessando alguns procedimentos, abrindo novos clientes e parceiros estratégicos e modernizando muitas coisas, inclusive o design das coleções e dos produtos.

O mercado de bebês foi evoluindo e nós fomos acompanhando. Essa foi a chave para não sentir o impacto da crise e consolidar nossa marca no mercado infantil. Hoje, estamos atuando fortemente no mercado online, nas mídias sociais, contamos com um boa equipe de marketing que inclui assessoria de comunicação, agência de web design, agência de publicidade e marketing digital. Ao longo desses anos, lançamos produtos multifuncionais, que podem ser combinados entre si, com design exclusivo e lançamentos semanais. Mesmo cuidando de 3 áreas das empresas, eu faço questão de cuidar, pessoalmente, do Instagram, de ter esse contato direto com as nossas clientes, interagindo e respondendo uma por uma. Acredito muito nessa aproximação com o cliente, é onde tenho o melhor feedback de tudo, de produtos lançados até atendimento ao cliente.

Thaluana Ramalho: Sou formada em Engenharia de Produção, pela FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe Sabóia de Medeiros) – universidade apenas de engenharia. Durante o período da minha faculdade me dediquei cem por cento aos estudos. Após a formação, em, 2010, iniciei a minha carreira profissional na Biramar Baby, empresa da minha família.

Meus pais fundaram a empresa há 40 anos com apenas uma máquina de costura, em que minha mãe costurava, e uma bicicleta na qual meu pai entregava os bordados na cidade. Cresci vendo meus pais batalharem com muito suor e desde muito nova respiro trabalho e empreendedorismo dentro de casa.

Biramar baby sempre foi a minha vida, por isso, minha carreira não poderia ter sido diferente. Hoje, atuo na diretoria e produção da empresa. Desde que sai da faculdade mergulhei de cabeça no trabalho e me tornei uma “workaholic”. Amadureci dentro do meu trabalho mais rápido que o tempo e isso consumiu grande parte da minha vida, eu simplesmente trabalhava, treinava (sou viciada em academia e vida saudável) e dormia. Ao final dos dias, eu não tinha forças para fazer mais nada e quando chegava final de semana estava cansada e só queria dormir.

Em 2016, decidi extravasar e fazer algo por mim e pela minha mente. Foi quando além do meu lado empreendedor na empresa comecei a trabalhar com as mídias sociais, na verdade, mais com instagram. Percebi que me sentia muito bem motivando as pessoas ao bem, a uma vida mais saudável, aos poucos, fui deixando a timidez de lado e profissionalizando cada etapa, mas de uma forma boa. Sempre quis levar informação, qualidade e divido com as minhas seguidoras o meu estilo de vida, ou seja, o que realmente acredito. Passei a empreender neste universo digital.

Durante a minha trajetória até aqui percebi que quero fazer diferente não apenas na minha vida, mas na vida das pessoas também e dividir com elas o que posso fazer de melhor para nos motivarmos a aproveitar cada segundo da nossa vida que é precioso e não deve ser desperdiçado jamais. Pois o tempo passa e não volta mais. E confesso que adoro essa troca que o trabalho como digital influencer me possibilita.

Como é formatado o modelo de negócios da Biramarbaby?

Resposta única: A Biramar Baby & Kids é uma empresa familiar com 40 anos de tradição. Fabricamos enxovais e artigos coordenados para bebês e crianças, até tamanho cama solteiro. Temos 2 lojas físicas e 1 loja virtual, atendendo o setor do varejo, mas nosso modelo de negócios visa o mercado B2B. Temos muitos clientes e parceiros que revendem nossos produtos no Brasil. Em 2010, firmamos uma parceria com a grife inglesa Laura Ashley para produzir e distribuir seus produtos na América Latina. Temos também, algumas colaborações e um setor de marcas próprias em que atendemos private label.

Qual foi o momento mais dificil da sua carreira?

Thayane Ramalho: Sem dúvida, o falecimento do meu pai. Tudo aconteceu muito rápido, em poucos meses, devido a um câncer agressivo nos pulmões. Ele sempre foi meu modelo e parceiro dentro da empresa, aprendi tanta coisa com ele. Eu havia voltado a trabalhar na empresa há 3 anos, depois do período que cursei a faculdade em Ribeirão Preto e ele sempre junto comigo, mas quando me vi sem seu apoio, sem seus conselhos, sem os seus ensinamentos, foi definitivamente, o momento mais difícil da minha carreira.

Thaluana Ramalho: O momento mais difícil da minha carreira também foi o momento mais difícil da minha vida, quando descobrimos que meu pai tinha câncer estágio 4 em metástase e em 4 meses veio a falecer.

Uma fase em que enfrentamos dificuldades dentro de casa diariamente e durante muito tempo dentro da empresa. Por ser uma empresa familiar todo o corpo diretivo da empresa passava pelo mesmo problema e dentro da empresa tínhamos que trabalhar resolver os problemas, tomar as melhores decisões e o mundo desabando por trás de tudo isso. Não foi fácil para nenhum de nós. Nos dias tinha que ser forte e batalhadora e nas noites era onde desabava aos prantos pedindo à Deus que guiasse meu caminho e o do meu pai. Mas no dia seguinte tinha que acordar erguer a cabeça e ir para a empresa como uma leoa, pois quem trabalha e lidera sabe que os problemas sempre ficam da porta para fora da empresa, essa pessoa é uma pessoa de sucesso.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Thayane Ramalho: Confesso que passo a maior parte do tempo trabalhando, com pouco lazer. E sempre quando estou de folga, gosto muito de ficar em casa, mas sempre estou em constantes pesquisas de mercado e tendências ou elaborando estratégias de venda e marketing. Amo o que faço! Com a gravidez, pretendo tirar um tempinho maior para a família. Gosto muito de viajar e faço isso 2 semanas por ano. Esse é o tempo que recarrego minhas energias e permito descansar a minha mente. Também gosto muito de cantar, é uma terapia para mim, relaxo bastante.

Thaluana Ramalho: Minha válvula de escape da minha vida corporativa foi iniciar o trabalho de digital influencer e ocupar a minha cabeça com outros assuntos a não ser fábrica. Já que as reuniões de família em minha casa o assunto quase sempre é a empresa. Descansar a cabeça de assuntos do trabalho dentro da minha própria casa é quase impossível.

Os exercícios diários também são momentos em que descanso a minha mente completamente e atualmente inseri yoga na minha vida e tem sido um momento extraordinário na minha semana. Descanso de corpo, alma e mente em equilíbrio.

Qual o seu maior sonho?

Thayane Ramalho: Profissionalmente, meu sonho é sempre conhecer muito nossa equipe e fazer com que se sintam parte da empresa, me aproximar ainda mais dos clientes, participando deste momento único na vida das famílias, que é o nascimento de um filho e sempre buscar um resultado melhor para os negócios, fazendo produtos únicos com muito amor e carinho. Também tenho o sonho de abrir lojas internacionais. Na vida pessoal, meu maior sonho é poder viajar o mundo.

Thaluana Ramalho: Meu maior sonho é construir a minha família, saber lidar com o papel de mãe e mulher da casa, mas ao mesmo tempo ser uma mulher empreendedora de sucesso. Conciliar as duas vidas em uma só. Esse é meu maior sonho e desafio. Vou lutar todos os dias para realizar.

Qual a sua maior conquista?

Thayane Ramalho: Conquistar um espaço reconhecido no mercado infantil, sendo uma das empresas referência em qualidade, inovação, conforto e design diferenciado para os pequenos e que coloca muito amor em tudo que faz.

Thaluana Ramalho: Minha maior conquista é minha vida e minha fé! Nos dias atuais valorizar cada dia da sua vida cheia de saúde são poucos. Que minha fé sempre esteja acima de tudo e de todos os problemas.

Livro, filme e mulher que admira

Thayane Ramalho:

Livro: The Notebook

Filme: Extraordinário

Mulher que admira: São tantas, as mulheres da minha família, principalmente, e também admiro demais a Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza.

Thaluana Ramallho: Recentemente inseri a leitura na minha vida todos os dias e isso tem ajudado muito a relaxar a minha mente. O livro que me marcou foi “Aprendizados” de Gisele Bunchen. Inspiração de tudo que almejo para a minha vida: uma carreira de muito sucesso com foco e determinação, mas ao mesmo tempo uma mãe e esposa maravilhosa que consegue manter a casa e harmonia da família em equilíbrio. Sensacional.

Nossa! Filme que admiro são vários, pois sou o tipo de pessoa que ama deitar no sofá e assistir três filmes seguidos se pude. No meu caso assistir um belo filme relaxa e muito a minha mente portanto assisto sempre! Seja filme ou seriado. Porém, um filme que marcou é “Intocáveis” uma história para refletir todos os pensamentos e atitudes que escolhemos para a nossa vida e enriquecedor de alma. História baseada em fatos reais é algo que me conquista.

A mulher que mais admiro sem dúvidas é a minha mãe! Pode parecer clichê, mas é a realidade. Admiro a mulher batalhadora que sempre foi e o que mais admiro é a sua essência. Muitas vezes digo que ela não enxerga maldade nas pessoas e isso a torna vulnerável, mas acredito que essa alma leve dela é a maior riqueza que uma pessoa pode ter nos dias atuais, além da fé dela que é incontestável e admiradora também. Agradeço a Deus todos os dias em ter escolhido ela para ser a minha mãe.