Nossa Mulher Positiva é Teresa Guarita Grynberg, 48 anos; designer e fundadora do Estudio Colirio. Apaixonada pelo que faz, acredita que um novo olhar é capaz de despertar a consciência e o potencial transformador de cada um. Sua meta é a busca natural do equilíbrio através da conexão entre o corpo e mente.

1. Quais os Pilares de uma vida saudável? O que levou você a tratar a sua pele de forma natural com a Roseli Siqueira? Como ela mudou a sua pele e vida?

Conheci a Roseli há 20 anos atrás através da dica de uma amiga do trabalho e, nunca mais nos separamos! A Roseli e sua filosofia de vida de cuidar da saúde como um todo está totalmente alinhada com meu jeito de pensar e de viver. Uma pele bem cuidada, hidratada, tem uma chance muito menor de manchar e envelhecer do que uma com baixa resistência.

Muitas vezes fui questionado se acreditava nos produtos da Roseli e porque eu não fazia procedimento estéticos, como Botox e preenchimentos, por exemplo, mas até hoje venho nadando contra-corrente, gosto da sensação de estar cuidada e de dedicar um tempo para mim, parando em algum momento do dia para fazer a minha máscara ou passar todos os meus cremes. Fico feliz de saber que eles são produzidos com ingredientes naturais e, como a Roseli fala, poder até comê-los! Me sinto mimada e cuidada por mim mesma.

Nesses 20 anos de amizade e tratamento com a Roseli, acabei indicando ela para minha família toda e, hoje frequento a clinica com minha filha adolescente que virou mais “radical” do que eu, usa os produtos da Roseli todos os dias, e está passando por aquela fase dos hormônios a mil muito bem. Além disso, está desenvolvendo a consciência de se cuidar naturalmente.

2. Você é vegana?

Não, mas não como carne vermelha ou de porco há mais de 25 anos. Nos últimos anos, venho diminuído muito o consumo de outras proteínas de animal, como carne de frango e peixes. Substituo por outros tipos, como grãos, laticínios e proteínas vegetais. Minha nutricionista indica o consumo de Whey Protein após meus treinos diários.

Não lembro de sentir necessidade de carne vermelha, a não ser durante a minha primeira gravidez, quando senti muito vontade de comer um bife, resolvi com um pedaço, porém, foi a ultima vez, há quase 17 anos.

3. Você usa protetor solar?

No meu dia-a-dia, não. Eu faço uma máscara de Sapajos e depois de enxaguar, uso os produtos da linha Roseli Siqueira e um pouco de maquiagem. Porém, como estou sempre na praia nos finais de semana e gosto de praticar esportes, acabo usando algum protetor quando sei que passarei o dia no sol. Mas, antes do protetor, também faço a Máscara de Sapajos, como base.

Acabei me viciando também na dica que a Roseli me deu, de me lambuzar de óleo de coco antes de ir para o sol. Parece loucura, mas a sua pele fica super hidratada e o bronzeado fica lindo e duradouro, agora não viajo mais sem meu vidrinho de óleo de coco! Outra dica boa para as férias é, no final do dia, fazer a mascara de flores da Roseli, para eliminar radicais livres e depois hidratar com alguns produtos da linha.