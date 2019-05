Nossa Mulher Positiva é Tatiana Schuchovsky Reichmann, diretora-presidente da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. Tatiana revela os desafios que enfrentou até conquistar a posição de líder de uma das principais empresas do setor de consórcios do Brasil.

Como começou a sua carreira?

Começou quando meu pai e minha mãe pediram para eu conhecer uma empresa de consórcio de imóveis chamada Ademilar. Fui até lá e imediatamente me identifiquei. Vi que poderia fazer algo diferente para a empresa e seus clientes.

Como é formatado o modelo de negócios da Ademilar?

A Ademilar é uma administradora de consórcio de imóveis. Foi a primeira empresa do Brasil, e até hoje é a única, a trabalhar exclusivamente com o consórcio imobiliário, uma modalidade de compra que tem apresentado índices expressivos de crescimento em todo o país. No consórcio, a pessoa ingressa em um grupo e passa a pagar parcelas mensais para ter direito ao crédito. Quando contemplada, ela utiliza o crédito para comprar, reformar, construir imóveis ou mesmo começar um investimento. A Ademilar tem sede em Curitiba e atuação nacional.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Sem dúvida foi em 1996, quando com apenas 18 anos e sendo mulher tive que conquistar meu espaço. Me dediquei muito à Ademilar para mostrar aos diretores e concorrentes o meu trabalho e aprender todas as peculiaridades do nosso conceito de consórcio de imóveis.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

É uma batalha diária, mas consigo estabelecer um ponto de equilíbrio. Tenho a sorte de ter filhos maravilhosos, que admiram meu trabalho. E acho que nos dias de hoje é importante mostrar que o trabalho nos faz pessoas melhores.

Qual o seu maior sonho?

Já realizei vários sonhos, graças a Deus. Mas sonho em construir um abrigo para bebês, em ajudar mães e pais a terem seus filhos, que são a maior alegria das nossas vidas!

Qual a sua maior conquista?

Minhas conquistas são diárias. Cada vez que um cliente nos agradece por ter mudado a vida dele para melhor, me sinto extremamente feliz. O objetivo é que a Ademilar esteja em momentos especiais e importantes da vida do consorciado e da família dele.

Livro, filme e mulher que admira.

Admiro muito a Michelle Obama e indico o livro dela, Minha História. Quero citar um acontecimento que me marcou, não um filme: o professor que abriu mão de sua comida para cedê-la a 11 garotos em uma caverna na Tailândia. Este foi um gesto maravilhoso de doação e equilíbrio.