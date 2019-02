Idealizadora do Talu Concept, Taluana Adjuto é uma empresária e mães de 2 filhos. Atualmente vive em Miami, lugar onde começou do zero a sua empresa de assessoria de enxoval de luxo. Hoje, após 5 anos de vida, sua equipe já está presente em 4 cidades dos Estados Unidos, é uma das preferidas das grávidas brasileiras e é referência no universo da maternidade!

Como começou a sua carreira?

Cheguei em Miami em fevereiro de 2014 já com a ideia de fazer assessoria para compra do enxoval de bebê. Sou formada em Psicologia e tenho 2 MBAs (Moda e Gestão) e no Brasil tive uma agência de serviço de baby-sitter, que teve muito destaque na imprensa devido ao perfil diferenciado na época. Com isso passei a ser convidada a participar de matérias e entrevistas, como referência no tema maternidade. Inclusive, na época, virei colunista de um Portal materno. Além, é claro, do meu blog onde compartilhava dicas sobre o assunto. Como sempre gostei muito desse tema, quando vim para os Estados Unidos decidir continuar no ramo e usar este meu background. Mudei apenas o foco, passando o tema do blog de babás para enxoval em Miami, uma vez q o nicho seria basicamente o mesmo. Aproveitei para promover para as mães e futuras mamães que já me conheciam em São Paulo e aos poucos fui expandindo para outras regiões no Brasil.

Como é formatado o modelo de negócios da sua empresa?

Quando comecei era apenas eu, em Miami. No começo eu não imaginava o crescimento que aconteceu. Hoje a minha empresa atua em 4 cidades dos EUA (Miami/Orlando/Las Vegas /NY). Somos em 7 profissionais em campo, além de uma pessoa responsável pelos atendimentos, agendas e contratos. Temos também uma empresa terceirizada que cuida do marketing.

O serviço consiste em assessorar a grávida, familiar ou interessada/o na compra completa do enxoval do bebê aqui nos EUA. Começamos com um questionário de alinhamento de perfil e orçamento, depois enviamos uma lista de produtos/roupinhas personalizados, ajuste das expectativas, dúvidas, etc. No(s) dia(s) do encontro, as compras são direcionadas, focadas e assertivas, otimizando tempo e sobretudo dinheiro. Sempre focamos no essencial, excluindo itens dispensáveis. Nós temos descontos exclusivos com as maiores lojas do segmento, fazendo com que quase em 100% dos casos o valor investido no serviço retorne ao contratante.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Com certeza no início! Diria que durou por uns 2 anos após o início. Porque eu não tinha dinheiro para nada, nem para fazer um site. Eu aprendi num tutorial a fazer um simples apenas para ter as informações nas possíveis buscas. Eu não tinha nem carro. Depois de um tempo consegui comprar um velho e foi com este que atendi muitas das grávidas que me escolheram na época.

A ansiedade de me fazer conhecida daqui de Miami, por grávidas e famílias no Brasil, sem ter nenhum dinheiro para investir (na época eu estava realmente precisando de dinheiro então a ansiedade era ainda maior) era muito grande! Me lembro de rezar pedindo para ter ao menos 4 grávidas por mês. E hoje, atendemos quase sempre 4 grávidas no mesmo dia. E sem dúvida, além de todo esforço e comprometimento, posso afirmar que o instagram é a minha principal ferramenta de comunicação e me ajudou muito a alavancar a empresa e me aproximar das grávidas de todas os estados do Brasil. Dessa forma, elas puderam acessar a informação de que existe o serviço! Além de muitas brasileiras que moram em outros países e me contratam para fazer o enxoval com elas!

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Hoje, como a empresa cresceu, consigo delegar as funções com muita tranquilidade às minhas parceiras, o que me faz ter tempo de cuidar da minha agenda e vida pessoal!

Me permiti não mais trabalhar aos finais de semana, para estar com a família, e ainda que seja intenso, os trabalhos em campo duram no máximo 6 horas, o que me sobra tempo para cuidar dos aspectos burocráticos necessários da empresa. Além do marketing, cuidar da minha casa (não temos ajuda doméstica, então meu marido e filhos participam da missão) e não deixo de praticar exercícios físicos, nem que seja bem cedo ou bem tarde, ou em casa… A gente sempre dá um jeito p as prioridades, né?

Qual o seu maior sonho?

Já me perguntei algumas vezes e me pego com uma satisfação absurda pelo fato de poder gerar renda direta ou indiretamente a muitas mães que trabalham comigo. E quero poder crescer a ponto de gerar muito mais, sobretudo participando da realização de sonhos de muitas outras futuras mães que vêm comprar para seus bebês numa energia linda de luz!

Espero um dia, em médio e nem tão longo prazo, talvez quando meus filhos estiverem responsáveis por si, que a empresa esteja em um tamanho no qual não dependa mais de mim e que eu possa ter uma renda e tempo suficiente p viajar pelo mundo.

Qual a sua maior conquista?

Além da família, com certeza, a Talu Concept hoje me dá um orgulho de conquista enorme! Por tudo que plantei e venho plantando. Por ser uma empresa em outro país, ter começado do zero e hoje ver o sucesso da empresa, faturando e sendo indicada por brasileiras de várias partes do Brasil, me dá uma satisfação interna inexplicável!

Livro, filme e mulher que admira

Livro: A lei do Sucesso, do Napoleon Hill.

Filme: Tem vários… sempre amei Advogado do Diabo, pela questão do livre arbítrio e suas consequências. Vi um estes dias que também amei. Foi Papillon, pela história do homem que manteve a mente forte e focada em seu objetivo.

Mulher: São tantas que me inspiram… Seria clichê dizer que minha avó e minha mãe estão entre as principais, cada uma por suas razões específicas de histórias de vida. Minha sogra também. Mas falando de mulheres famosas, agora me vem à cabeça a Gisele Bündchen, totalmente pelo foco de vida, disciplina, garra e conquistas consequentes de tudo isso! Não tenho dúvida que a personalidade e atitude sobrepõe a beleza, que já não é pouca!