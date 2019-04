Nossa Mulher Positiva é a diretora da fábrica da Boehringer Ingelheim Saúde Animal, Tacyana Salomão, que hoje está à frente da segunda maior empresa do mercado global de Saúde Animal e principal fornecedora mundial de parasiticidas e vacinas para animais de produção e para pets, e que conta com certificações de agências regulatórias internacionais como o FDA, e mostra que a mulher, com seu olhar sensível e sexto sentido apurado, pode, sim, liderar uma equipe majoritariamente masculina, atuando bem perto de seus mais de 550 colaboradores.

Como começou a sua carreira?

Minha carreira não tem um caminho muito convencional. Sou formada em Publicidade e Marketing, pela ESPM. Comecei a trabalhar muito cedo e com pouco mais de 20 anos já gerenciava a área de tecnologia de uma indústria farmacêutica. Depois tive a oportunidade de trabalhar nas áreas de Planejamento Estratégico, Supply Chain e agora na área Industrial e Operações.

Como é formatado o modelo de negócios da Boehringer Ingelheim Saúde Animal?

A Boehringer Ingelheim Saúde Animal atua na área de animais de produção, incluindo suínos, aves, bovinos e equinos, e de animais companhia, como cães e gatos. É a segunda maior empresa do mercado global de saúde animal e principal fornecedora mundial de parasiticidas e vacinas para animais de produção e para pets, além de líder global na categoria pets.

A fábrica fica em Paulínia, interior de São Paulo, e lá são produzidas soluções para saúde animal para os mercados interno e externo. A Boehringer Saúde Animal é focada no princípio fundamental da prevenção sobre o tratamento – busca expandir as competências em soluções preventivas, indo além dos produtos tradicionais e oferecendo métodos abrangentes para os consumidores.

Destacam-se os medicamentos Eprinex®, Ivomec®, Topline®, Aftobov®, Ememast®, Gallivac® e Circovac® para animais de produção e Nexgard®, Frontline® e Recombitek® para animais de estimação.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi quando decidi, após anos de trabalho em uma empresa de grande porte e com uma carreira de sucesso, pedir demissão para experimentar outras estruturas organizacionais e vivenciar outros modelos de negócio.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Nosso dia a dia é muito corrido, não somente no trabalho, mas em casa também. O que busco é estar presente e realizando o melhor que posso onde quer que esteja. Nem sempre é fácil, mas isto é algo que com consciência, procuro fazer. A pratica de Yoga também me energiza para a dia a dia.

Qual o seu maior sonho?

Talvez não tenha um maior sonho, mas vários pequenos sonhos. Já conquistei muitas coisas e certamente ainda tenho muitas realizações pela frente, mas hoje em dia, se consigo tomar um bom café da manhã com minha família, já fico feliz o resto do dia. Ou se consigo fazer uma pratica de Yoga sem distrações. Estas “pequenas” coisas têm me realizado mais do que grandes sonhos atualmente.

Qual a sua maior conquista?

Toda minha trajetória profissional é motivo de muito orgulho, mas estar hoje em uma empresa com os valores da Boehringer Ingelheim e a frente de uma fábrica tão importante como a de Paulínia, certamente é uma grande conquista. A companhia presa por um ambiente de respeito, ética e transparência, que valoriza a diversidade e a inclusão e, por meio do diálogo aberto, favorece a inovação apoiada por diferentes ideias e pensamentos. É muito comum que os líderes aqui possam alavancar seus potenciais de crescimento dentro de um determinado time e sejam guiados por objetivos comuns de longo prazo.

Quando cheguei na companhia, fui super bem aceita. Entre os meus desafios estava o de fazer com que as pessoas entendessem que o fato de ter uma líder feminina significava uma proposta de mudança, um olhar diferente. Estou no caminho!

Livro, filme e mulher que admira

Tenho relido alguns livros que li há muito tempo atrás, como Desafio aos Deuses e O Poder do Habito.