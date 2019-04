Nossa Mulher Positiva é Stephanie Choate, sócia da agência BigMan. A empresa se tornou referência no varejo, atuando como uma boutique-agency.

Como é a sua relação com a sua pele?

Minha relação com a minha pele é de muito amor e cuidados diários. Apesar de ser muito parecida fisicamente com a minha mãe, eu brinco que “por dentro” sou igualzinha ao meu pai. Herdei dele a pela seca e sensível, então até por conta disso tive que aprender a lidar com ela desde muito cedo. Durante anos tive quase todas as alergias tópicas que você pode imaginar… Quando nasci, por exemplo, não pude usar fraldas descartáveis pois tinha alergia ao plástico, na escola tive alergia nas mãos por conta do giz de lousa, e assim por diante. Frequentei dermatologistas a vida toda, e acabei me conhecendo melhor do que qualquer um deles. Na adolescência, já não tinha mais problemas alérgicos mas os médicos queriam começar a falar de produtos para beleza. Só que nada daquilo fazia sentido pra mim. Eu sou 100% contra botox e outros procedimentos estéticos totalmente invasivos; e foi aí que eu conheci a Roseli Siqueira.

O que te levou a começar um tratamento natural para a sua pele?

Minha mãe sempre teve uma abordagem bem natural não só para a pele, mas para a vida! Quando era criança, ela curou a minha alergia às fraldas com Talco Granado, quando tínhamos dor de cabeça ela dava um chá de camomila, e assim por diante. Nunca tive os problemas mais comuns de pele (acne, manchas e etc) mas em compensação, tive os mais INCOMUNS! Descobri em alguns momentos, que o mais natural sempre tinha resultados mais eficientes. Quando conheci a Roseli Siqueira eu era adolescente e acompanhava minha mãe para fazer os tratamentos dela. Não só me apaixonei pela filosofia da Roseli, como me apaixonei por ela e por todos os seus produtos. Aos poucos, eu ía usando os produtos da minha mãe, e fui montando o meu próprio “arsenal” de beleza. Hoje, a beleza natural vêm de dentro: quando você come bem, dorme bem, está feliz…tudo fica mais bonito.

Você é Vegana? Como é o seu estilo de vida?

Não sou vegana, mas fui ovo-lacto-vegetariana por 10 anos! Dos 18 aos 28 anos eu não comi carne, peixe ou frango. Fiz isso porque tinha (e ainda tenho!) muita dó dos bichinhos. Mas o “homem-primata” dentro de mim falou mais alto: a vontade de comer carne ficou maior do que minha dó. E eu estava enfraquecida: as unhas, cabelo e pele sentiram muito a falta de proteína animal. Hoje, como todas as mulheres do planeta: não como tudo o que quero, não durmo o tanto que quero e não descanso o tanto que quero; mas consigo levar uma vida super equilibrada. Acho que o equilíbrio é o ponto chave desta questão, não adianta você levar o corpo ao limite e depois tirar férias por 1 semana. Acho importante fazer as coisas intensamente, mas acredito que “mini-vacations” são fundamentais para desacelerar, e quando digo “mini-vacations” não quero dizer umas férias mesmo, mas uma pausa na rotina: seja um banho bem relaxante, um filme no sofá,…

Como a Roseli Siqueira mudou a sua pele e a sua vida?

Ir na Roseli Siqueira se tornou a MINHA “mini-vacation”! É um momento em que eu consigo desplugar, relaxar, e não só cuidar do rosto, mas parece que eu saio de lá com o corpo e mente renovados! Mesmo quando não vou lá, e faço as máscaras em casa, é um momento prazeroso de auto-cuidado. Já virou parte da minha rotina, até meu marido e meu filho de 3 anos não estranham quando me vêem “prateada”! Inclusive, quando fiquei grávida já me cuidava com a Roseli havia 10 anos. E a gravidez foi um dos momentos mais legais da vida porque o cuidado com tudo aquilo que a gente sempre preza fica ainda mais latente: dormir bem, comer bem, etc. Tive uma gravidez maravilhosa, e quebramos todos os paradigmas de que a grávida não deve tomar sol. Passei quase um mês de férias em Punta Del Este aos 6 meses de gestação, e tomei sol todos os dias. Naturalmente, com todos os cuidados pré e pós sol da Roseli, mas sem nunca ter passado um pingo de filtro solar sequer. Não tenho mancha nenhuma, e não me lembro a última vez em que usei protetor solar. Sol é vida! Eu amo a filosofia da Roseli, porque justamente preza pelo o que é natural. Eu a chamo, carinhosamente, de RoseliNDA; porque é assim que eu me sinto quando saio de lá.

Você mencionou da sua gravidez, como foi a sua experiência com os tratamentos de beleza natural nesta fase? Fez alguma mudança na sua rotina?

Eu amei a gravidez, foi um período muito especial.. do começo ao fim! Eu reforcei e ampliei os cuidados que já tinha. Então ao invés de fazer as máscaras de rosto da Roseli 2 vezes por semana, por exemplo, eu fazia diariamente em casa no rosto e na barriga… Inclusive, quando eu ía semanalmente até ela, a parte que eu mais gostava era justamente de passar a máscara no barrigão! Não tenho nenhuma estria na barriga, e olha que ela não era pequena!! A Roseli sabe o tanto que eu amo em tomar sol. Eu sinto como se estivesse recarregando as energias, me deixa mais feliz e mais bonita. E na gravidez não foi diferente! A Roseli me instruiu a como “pegar sol” no período da gravidez… com muita hidratação de abóbora! Como eu falei, passei quase 30 dias de férias, tomando sol diariamente, e fiquei super bronzeada, sem manchar, sem descascar e feliz da vida! Hoje eu vejo, e tenho certeza, que as escolhas naturais são benéficas a curto e à longo prazo. Eu discordo da pessoa que diz que uma escolha natural não tem efeito imediato. É impossível sair da Clínica da Roseli após uma massagem esplendorosa e não se sentir instantaneamente descansada, iluminada e… belíssima.

Quais foram as melhores decisões que você tomou para melhorar a sua pele?

Beber 2 litros de água por dia. Parece o maior clichê da história, e dá até raiva escutar este conselho… Mas é algo que eu não tinha incorporado na minha vida plenamente e depois que comecei a seguir vi as diferenças em pouco tempo. Hoje em dia eu curo uma gripe com água, por exemplo. Quando o nariz começa a escorrer, eu já preparo os galões e, em 1 dia eu elimino as toxinas… e fico “zerada”. Acho que as melhores decisões são aquelas que você consegue manter pela vida. E espero estar com 90 anos indo na Roseli, fazendo a massagem esplendorosa, cuidando do corpo com a Tatá, e recebendo uma reflexologia com a Ana!