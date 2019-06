Stephanie Bonduki Salem, aos 26 anos, é formada em economia com foco em finanças e economia comportamental pela Wharton School, University of Pennsylvania. Fundadora da empresa PrepMe Education, com foco em auxiliar alunos a entrarem em boas faculdades e mestrados. Stephanie é ex-entrevistadora da University of Pennsylvania, e uma das diretoras do Wharton Clube do Brasil.

1. Como começou a sua carreira?

Eu comecei a trabalhar enquanto estava na faculdade. Como estudei no exterior, eu só podia estagiar durante as férias. Primeiro comecei estagiando em bancos de investimentos. Mas apesar de estar cursando economia, eu sempre amei educação. Na faculdade em si eu trabalhei com pesquisa em economia comportamental (“Behavioral Economics”). Também fui assistente do Professor Steven Blum, famoso professor de negociações, o ajudando preparar as suas aulas e palestras, e corrigindo as provas de seus alunos. De volta à SP, eu atuei como entrevistadora da UPenn. E foi aí que eu percebi que tinha um nicho na área de educação a ser explorado: preparando alunos Brasileiros para o processo seletivo das universidades do exterior.

2. Como é formatado o modelo de negócios da PrepMe Education?

Ajudamos nossos alunos no preparo para as provas de admissão, escolha de faculdades, e processo seletivo das mesmas. Como cada aluno tem necessidades e interesses diferentes, começamos com uma primeira conversa e a partir daí montamos um programa individualizado para cada aluno.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Foi largar o “certo” pelo “incerto”. Ouvi muitas críticas das pessoas quando optei por não seguir uma carreira no mercado financeiro e sim empreender na área da educação.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Ainda estou aprendendo! Mas eu acho que o segredo é não levar o trabalho para casa. Por exemplo, tento não falar de trabalho nas horas de lazer.

5. Qual o seu maior sonho?

Profissionalmente, fazer com que estudar no exterior seja acessível à todos que tenham essa vontade e que tenham potencial. Inclusive, a PrepMe tem um programa de bolsas que no futuro, desejo expandir.

Na vida pessoal, me casar, ter a minha família, e instalar meus filhos na minha alma mater.

6. Qual a sua maior conquista?

Ter entrado e me formado com louvor na Wharton School, Universty of Pennsylvania.

7. Livro, filme e mulher que admira

Livro:

Ficção: The Secret History da Donna Tartt

Não-ficção: Influence: The Psychology of Persuasian do Robert Cialdini

Filme: Pan’s Labyrinth

Mulher: Amal Alamuddin Clooney – além de ser linda, estudou em Oxford e NYU, foi professora de Columbia e é uma renomada advogada de direitos humanos. Fora isso, é árabe, assim como eu!