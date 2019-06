Vó Sônia é a cereja da Casa de Bolo , rede pioneira no segmento de bolos caseiros. Com muita humildade e determinação, conquistou credibilidade e respeito, fazendo e vendendo suas iguarias 100% artesanais. Hoje, com 73 anos, comanda uma cadeia de lojas composta por mais de 350 unidades distribuídas no Brasil.

1. Como começou a sua carreira?

Em 2009, quando meu filho caçula, Rafael, foi desligado do trabalho. O que era um hábito nosso: sentarmo-nos em torno da mesa para comer meus bolos, que, feitos de forma simples e artesanal, faziam a alegria lá de casa, transformou-se numa oportunidade de suprir a perda daquela renda. Foi então, que junto com meus quatro filhos, tivemos a ideia de alugar um ponto comercial no centro de Ribeirão Preto para vendermos os bolos que eu fazia. Eu ficava na loja e ele ia até os cruzamentos ou pontos de ônibus, ali na redondeza, com o uniforme, para fazer degustação, entregar panfletos ou até mesmo levar alguém até a loja. No fim do dia e com todos bolos vendidos, já nos preparávamos para fazer mais um dia de produção no dia seguinte. Logo nos primeiros meses, pudemos perceber que a produção diária começava a acabar antes do esperado, havendo então a necessidade de aumentar a oferta para atender a demanda. De forma gradativa, mas sempre com muita fé, fazíamos um pouquinho a mais todo dia na esperança de que venderíamos aquela produção toda. Foram alguns meses nessa rotina, até percebermos que a demanda era alta e o nosso negócio, que começou na simplicidade e necessidade, tinha muito potencial para crescer.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Casa de Bolos?

A Casa de Bolos foi a pioneira neste segmento de bolos caseiros e também a primeira rede a lançar a versão bolo caseiro no pote. Em 2011, entramos no franchising e começamos a replicar nosso modelo de negócios. Hoje, contamos com mais de 350 lojas distribuídas por todo país, nossa produção é diária e ultrapassa a quantia de 40 mil bolos em toda a rede. São números bastante expressivos que nos mostram um pouco do potencial do mercado e quanto ainda podemos explorar dentro do segmento nos próximos anos. Falando em lojas, muitas delas são administradas por mulheres que, com muita garra e força de vontade, tem sido ponto fundamental na construção da marca. A concorrência é natural e os negócios, quando são bons, costumam ser copiados. Hoje, existem mesmo outras redes no mercado, mas quanto a nós, da Casa de Bolos, trabalhamos para manter nossa qualidade e atendimento impecável. Esses são alguns dos fatores que garante nossas lojas sempre cheias.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

No início, como todo negócio, alguns chegaram a desconfiar do potencial do bolo caseiro e a possibilidade de produção em grande escala. Já foi, também, em algum momento, um desafio manter nossos bolos a mesma qualidade e carinho que eu fazia em casa – algo que, felizmente, temos conseguido realizar com bastante êxito.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

Hoje, aos 73 anos, esse equilíbrio ocorre de uma forma mais natural e graças a meus filhos, tenho a possibilidade de curtir mais a família, meus netos, mesclando com algumas atividades profissionais.

5. Qual seu maior sonho?

Com o sucesso do meu sonho inicial realizado – a Casa de Bolos -, atualmente busco aprofundar na criação da Fundação Casa de Bolos, um sonho que temos buscado tornar realidade para retribuir tudo que já conquistamos de bom ao longo da vida.

6. Qual sua maior conquista?

Criar os quatro filhos com caráter, dignidade, educação e honestidade.

7. Livro, filme e mulher que admira.

Tenho a Bíblia como livro de cabeceira. Um filme que recentemente me impactou foi o Green Book, vencedor do Oscar, por se tratar de assuntos relevantes e sérios nos dias de hoje. Admiro muito minha mãe, que sempre foi um exemplo de hospitalidade e que acolhia a todos com muita alegria, que é o que tentamos passar ao máximo em cada uma de nossas lojas.