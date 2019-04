1. Como começou a sua carreira?

A minha carreira se iniciou no esporte em 1977, como atleta juvenil de atletismo, participando de campeonatos e tendo a vivência em vários outros esportes, o que me levou a minha 1a. formação em Educação Física. Para entrar na profissão, comecei estagiando na Secretaria Municipal de Esportes e lá tive a vivência na área Administrativa e de Projetos, cujas áreas alguns anos mais tarde, foram as responsáveis por despertar o meu lado empreendedor.

Na época o esporte e os atletas não tinham grandes reconhecimentos profissionais e eram poucas as oportunidades, foi participando do campeonato de futebol feminino Gothia Cup na Suécia que percebi que deveria ir um pouco além de dar aulas. Ao longo dos anos continuei ministrando aulas de esporte em clubes, escolas públicas e privadas, mais sempre com o desejo de adquirir novos conhecimentos e desbravar outros horizontes, então, retornei aos bancos universitários para estudar Administração de Empresas e aos poucos migrei da área de Esportes para a Financeira.

Os desafios foram imensos quando decidi mudar de carreira, já não tinha mais os meus 18 anos e nenhum ou muito pouco conhecimento na área administrativa financeira. Em 1990, nosso país entrou num grande colapso e eu começando uma nova carreira como estagiária na área financeira. Foram anos de muita batalha, superando preconceitos de gênero e raça, pois uma mulher negra, “não pode galgar postos de chefia” e muito mesmo almejar trabalhar em grandes empresas.. Mais eu abracei as dificuldades, integrei ao meu patrimônio pessoal e superei os desafios, pois apreendi desde de criança a ser quem eu sou, confiar, respeitar a mim e aos outros, erguer a cabeça, sorrir e seguir sempre em frente.

Por ser uma profissional generalista, com adaptabilidade e facilidade para gerir projetos interdependentes, continuei me aprimorando profissionalmente, realizando MBA em Finanças e também MBA em Projetos, buscando sempre uma identidade maior entre os trabalhos que conduzia e os meus princípios e valores.

Na minha carreira o meu maior prazer, não importava a minha função ou trabalho, era construir uma equipe harmoniosa, ensinar e repassar os meus conhecimentos adquiridos e de vida, o desenvolvimento do ser humano e o bem estar de todos são os meus propósitos, e também a minha luta constante pelo respeito mutuo pelas diferenças, em todos os escalões.

Fazer o “Bem”cuidar do outro não é uma utopia é o que move os negócios e traz o devido sucesso à todos.