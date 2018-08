Nossa mulher positiva desta semana é a Dra Silvana Puglisi. Formada pela universidade de São Paulo, é mestre em protese e odontologia estética pela New York University College of Dentistry. Diretora geral e dentista no Instituto Guy Puglisi há mais de 30 anos. Referência nacional em reabilitação Oral, Dra Silvana trata desde profilaxia, implantes e periodontia, até odontogeriatria e portadores de deficiências. Participa anualmente dos principais congressos de odontologia no Brasil e no mundo em busca de novos conhecimentos. Possui o certificado CEREC-CAD/CAM e recebeu o prêmio Dentista do Ano- duas vezes consecutivas em 2009 e 2010.

1) Quais são os maiores ensinamentos que a sua longa e próspera carreira te ensinou?

Se você quiser algo bem feito, faça você mesmo!

2) Quais são na sua opinião os passos fundamentais para ter uma boca saudável?

Boa alimentação, boa saúde bocal e visitar regularmente o dentista.

3) Hoje existem aparelhos que corrigem os dentes, sem afetarem a aparência; como os Invisalign. Você aprova estas ferramentas?

Estes recursos são fantásticos! Além dos Invisalign, hoje existem os Aligners, tambem muito interessantes e eficientes.

4) O que existe de mais novo no mercado de odontologia?

Estamos na era da odontologia digital, fazemos tudo hoje a base de escaneamento, sem o desconforto da moldagem. Todo o trabalho é feito minuciosamente com o acompanhamento digital, minimizando as complicações.

5) Você sofreu preconceito na sua carreira por ser mulher?

Sofri muito mas o mundo mudou, hoje temos mais dentistas mulheres que homens!

6) Um livro, um filme e uma mulher que você admira.

Livro – A Biblia

Filme – Paixão de cristo.

Mulher – Minha mãe pois tudo que eu sei e sou eu devo a ela.