Sibele Xerfian é fundadora e diretora de marketing da cervejaria Blondine, que se destaca entre as artesanais brasileiras. Há oito anos no ramo, Sibele diz que ainda é difícil ser ouvida em reuniões por ser mulher. “O mercado de cervejas ainda é sim masculino, acredito que temos que ganhar muito espaço como mulheres. Participei de muitas reuniões para vender produtos só com homens e minha palavra mal era ouvida, sendo que eu era a única sommelière e especialista da sala.”

A empresária também está por trás das campanhas e planejamentos de comunicação e construção de marca. Foi ideia dela o braço de tecnologia e inovação da cervejaria, o Blondine Trends, que traz sempre uma novidade para o público ‘beer geek’. Confira sua trajetória na entrevista abaixo.

Como começou sua carreira?

Comecei aos 14 anos trabalhando na fábrica do meu pai nas férias, o espírito empreendedor dele encantava e decidi que queria seguir com a faculdade de administração. Depois me especializei em Marketing, Design e Comunicação, com cursos no Brasil e no exterior.

Em que momento resolveu deixar sua profissão para abrir uma empresa de cervejas artesanais?

Em 2006 abri meu negócio próprio, uma agência de comunicação focada em estratégias de marketing para pequenos e médios clientes. Participei desde o início da criação da Blondine junto ao meu marido, sonhamos juntos e decidimos montar o plano de negócio. Foi dentro da minha agência que demos o nome e elaboramos o primeiro logo. Participei mais ativamente no marketing da cervejaria de 2010 a 2014, quando juntamos as operações em um único espaço físico (agência de comunicação + Blondine). Desde então, tomei a decisão de me dedicar integralmente à Blondine. Foi uma decisão difícil, mas muito apoiada. Tinha a certeza da paixão pelo artesanal, quanto mais estudava e me aprofundava no mercado de cervejas, mais queria aprender. Sempre falo que é um caminho sem voltas!

Quais os maiores desafios que enfrenta com o negócio?

O maior desafio é equilibrar a vida profissional com a pessoal, ter tempo disponível para meu filho e família.

Acha que o universo da cerveja ainda é muito masculino ou isso está mudando?

O mercado de cervejas ainda é sim masculino, acredito que temos que ganhar muito espaço como mulheres. Participei de muitas reuniões para vender produtos só com homens e minha palavra mal era ouvida, sendo que eu era a única sommelière e especialista da sala. A gente luta muito pela igualdade aqui na Blondine, o resultado disso foi a criação da linha Martina, que significa pequena guerreira. Uma cerveja feminina, com imagem forte, para mostrar que o mundo está sob nova direção, o foco agora além de ser feminino é de sustentabilidade, ocupação e livre de amarras corporativas.

Um livro, um filme e uma mulher que admira?

Livro: Faça Acontecer, de Sheryl Sandberg

Filme: Valente, da Pixar

Mulher: minha avó (primeira mulher a tirar CNH em São Paulo, ensinou a família toda a dirigir)