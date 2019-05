Nossa Mulher Positiva é Shine Braga; arquiteta e fundadora criativa do site www.shinebraga.com.

1. Como começou a sua carreira?

Minha carreira como criadora de conteúdo começou em 2013 de uma maneira muito despretensiosa. Criei uma conta no Instagram e compartilhava ali meu dia a dia como arquiteta e minhas viagens que fazia para buscar referências no mercado de Design. Mas desde 2007, depois de voltar de Barcelona onde morei nesse ano, eu já idealizava ter uma plataforma onde eu pudesse compartilhar conteúdo sobre arquitetura e design pelo mundo com o meu olhar, que hoje é o blog que criei em 2015. O meu propósito desde o início sempre foi democratizar o conteúdo através das redes sociais e de forma espontânea isso acabou se tornando minha atual profissão.

2. Como é formatado o seu modelo de negócios?

Atualmente faço projetos pontuais de arquitetura, atuo mais como criadora de conteúdo e faço projetos estratégicos para marcas e profissionais desse seguimento. Além da criação de conteúdo online, também faço projetos off-line como consultorias, criação de conteúdo para marcas e direção de arte. Naturalmente faço ativações como influenciadora digital por ter um público específico que consome esse conteúdo sobre arquitetura e decoração, e que acompanha o meu estilo de vida.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acredito que o começo, quando eu realmente decidi que iria me dedicar às redes sociais e abrir mão do ofício de arquiteta projetista, muitos criticaram e disseram que isso nunca daria certo. Hoje vejo que essas pessoas entenderam no poder do influenciador de nicho e me procuram reconhecendo a importância de ter criadores de conteúdo de nicho.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Acho que esse é um desafio para todos, que não é nada fácil! Sou casada há 4 anos, não tenho filhos, mas a rotina de eventos e viagens é sempre muito corrida! O que me ajuda muito é organização e entender que é preciso fazer escolhas e não tentar abraçar o mundo!

5. Qual o seu maior sonho?

Além de viajar e explorar a Arquitetura e design no mundo interior rs, meu maior sonho é poder trazer uma nova visão de design consciente para a nova geração de profissionais de Arquitetura e Design no Brasil, além de incentivar a essa nova geração a pensar de uma maneira coletiva e colaboradora.

6. Qual a sua maior conquista?

Não diria maior, mas acho que a mais marcante foi quando fui selecionada para ser embaixadora da Vitra no Brasil, uma marca que sempre admirei tanto, foi muito especial.

7. Livro, filme e mulher que admira

As sete leis espirituais do sucesso. Filme: No portal da Eternidade, fala sobre a vida de Van Gogh.

Mulher: Lina Bo Bardi.