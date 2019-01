Nossa Mulher Positiva é Sandra Comodaro, considerada uma das mais influentes advogadas do país. Iniciou cedo a sua carreira, com apenas 17 anos e hoje está tambem a frente do Lide Mulher Paraná.

Como começou a sua carreira?

Aos 17 anos, consegui meu primeiro emprego: uma posição temporária, para cobrir as férias da secretária de um diretor comercial em uma indústria de tecelagem no Brás/São Paulo. Em 15/20 dias veio a efetivação como secretária executiva titular do presidente da companhia.

Enquanto trabalhava como Secretária Executiva, fiz Administração com ênfase em Comércio Exterior e via muito de Direito Internacional, analisava contratos

Quer dizer, o jurídico já estava flertando comigo (risos). Quando me dei conta, vi que precisava cursar Direito.

Fiz o curso e precisava então me dedicar em passar na prova da OAB. Mas não iria conseguir se continuasse trabalhando no ritmo em que eu estava. Trabalhar incansavelmente é um pouco da minha natureza. Queria sair da empresa, mas não queriam me deixar. Eu crio raízes onde eu passo, é assim que eu sei trabalhar. Mas conseguimos negociar e, seis meses depois, passei na OAB.

A Nelson Wilians fazia um trabalho pontual para a empresa do meu pai e ele disse: “Vai lá, fala com eles, é um escritório bom”.

Fui e me apresentei ao até então sócio do Nelson Wilians, que era o contato do meu pai. Ele falou de uma posição em Curitiba, para ser advogada, e de outra em São Paulo, para cuidar da área institucional, de relacionamento, de trazer novos negócios para o escritório. Pensei: “Meu Deus, não conheço ninguém, como vou fazer relacionamento?”, mas também não conhecia Curitiba nem a passeio…

Optei por São Paulo e comecei a descobrir um talento meu que eu desconhecia [de prospectar novos negócios].

Por isso eu falo, a gente tem que pensar fora da caixa, às vezes tem um talento que nem você conhece, as mulheres em especial.

Hoje estou sócia diretora da Nelson Wilians Advogados Associados, dirijo duas operações grandes no Paraná e em São Paulo e até o ano retrasado eu era a única mulher a frente de uma filial do escritório.

Como é formatado o modelo de negócios da Nelson Wilians Advogados?

Atualmente contamos com 29 filiais próprias no País em todas as áreas do direito – hoje o maior escritório de advocacia do Brasil.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Assumir uma posição nova (diretora) em outro Estado sem capacidade e sem treinamento e também sem conhecer o Paraná.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Por ter um cargo de confiança, é possível ter mais flexibilidade para trabalhar. (flexibilidade esta ultimamente bem rara, confesso).

Se preciso sair mais cedo, coloco em dia no próximo.

Também elejo prioridades e escolho bem as pessoas que trabalham comigo e delego mais.

Assim tenho mais tempo para a família, cuidar da saúde, da parte religiosa (sou cristã), do intelecto e do bem-estar.

Qual o seu maior sonho?

Ter um filho (a).

Qual a sua maior conquista?

No início de carreira, a independência financeira.

No decorrer da carreira, a abertura sozinha da primeira filial do escritório no Sul do País, em Curitiba, hoje atendendo quase 1200 empresas de porte nos últimos 10 anos e ser hoje a 5ª. maior operação em nível Brasil.

Livro, filme e mulher que admira

Livros:

Quando eu vou ler ou assistir a alguma coisa, sempre penso: “O que vou ganhar com isso?”.

Sou muito agitada, então, o que vou assistir deve ter alguma utilidade na minha vida empresarial.

No momento estou lendo um livro sobre Valuation na area M&A e também Justiça A Qualquer Preço de John Grisham.

Mulheres:

A Luiza Trajano [empresária que comanda a rede varejista Magazine Luiza] me inspira muito, porque hoje ela não precisava trabalhar e continua lutando à frente do Mulheres do Brasil [grupo composto por mulheres de vários segmentos e que busca discutir e propor ações-chave, do qual Sandra também faz parte]. A Sônia Hess [ex-presidente da Dudalina] também, pois se destacou entre 13 irmãos na presidência da marca, e pelo seu desapego em vender a empresa para a Restoque. A Rachel Maia, a primeira Presidente negra no País, que Presidiu a Tiffany, a Pandora e agora a Lacoste, vencendo todos os preconceitos pelo fato de ser mulher. No Paraná, a Clemilda Thomé da Neodent e outras empresas que comanda. Hoje, você olha e acha que ela sempre foi assim, mas ela batalhou muito para estar lá, matando 10 leões por dia. Elas não precisavam mais trabalhar. Para mim,são exemplos.

Filmes:

Poderoso Chefão

Para sempre Alice

Um sonho de liberdade

A procura da felicidade

A lista de Schindler

Frases:

“Para ser insubstituível, você precisa ser diferente” Coco Chanel