Nossa Mulher Positiva é Sandra Chen; Diretora da área de Notebooks da Samsung Brasil, marca global reconhecida pela inovação em diversos setores que inclui também smartphones, TVs e linha Branca. Com quase 20 anos de experiência na área de produtos e tecnologia, a executiva é Formada em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Hoje é responsável por expandir a categoria de notebooks no Brasil e trazer inovações em tecnologia, produtos e soluções que inspirem os consumidores, proporcionando a eles experiências completas.

Como começou a sua carreira?

Formada em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tive meu primeiro contato com o mundo da tecnologia em sala de aula. Minha carreira começou como trainee na Philips do Brasil e em 6 meses assumi a área de acessórios para a América Latina. Como o negócio era menor, eu precisava fazer um pouco de tudo: desenvolver as habilidades de gerenciamento do Resultado Financeiro e fazer contatos com as diversas áreas da empresa, com fornecedores e clientes para fazer o resultado acontecer. Em seguida, tive a oportunidade de gerenciar a área de Áudio e Home Entertainment. Identifiquei oportunidades para ao mercado emergente, trazendo uma 2ª marca com foco no mercado popular para a América Latina. Outra conquista foi desenvolver produtos específicos para o Brasil, como o DVDoke, uma febre no mercado brasileiro de karaokê, alcançando a liderança na categoria. Foram dez anos de muita experiência e desenvolvimento profissional. Depois disso, passei pela Dell e fui responsável pelo time de notebooks com foco em desenvolver o mercado para consumidor final. Estou há oito anos na Samsung, onde me tornei, em 2014, Diretora da área de negócios – notebooks, tendo como uma das minhas principais tarefas o gerenciamento da equipe responsável por trazer inovação ao mercado brasileiro com foco em possibilitar aos nossos usuários uma experiência única com a marca.

Como é formatado o modelo de negócios do (incluir aqui o nome do seu negócio)?

A Samsung Electronics é a sexta colocada na lista “Best Global Brands 2018” da Interbrand e possui atuação em diferentes divisões de produtos, o que inclui smartphones, televisores, notebooks, produtos de linha branca, acessórios, entre outras.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Certamente o principal desafio de minha carreira aconteceu quando voltei da minha licença maternidade e, logo em seguida, me tornei a Head da área de negócios de Notebooks da Samsung. Conciliar ambas atividades requer gerenciar melhor o tempo das entregas no trabalho, além de muito apoio da família.

A minha equipe foi fundamental por confiar na minha liderança e me apoiar nessa transição.

Apesar de todo o desafio foi muito gratificante a Samsung ter seguido com total apoio, me escolhendo para dirigir esta área de negócio tão importante no Brasil.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora?

A rotina de trabalho é bastante desafiadora, mas com o apoio muito forte da minha família eu consigo manter um perfeito equilíbrio entre minha vida pessoal e minha carreira profissional. O ritmo de trabalho é bastante intenso, sou muito “hands on”, gosto de estar perto das equipes e das decisões. Temos vários lançamentos e novidades a todo tempo, viagens internacionais e uma agenda bastante corrida. A paixão pelo trabalho e a vontade de sempre entregar o melhor dentro da Samsung me motiva a seguir liderando a minha equipe, que possui a minha extrema confiança. Tenho muita energia, e sou exigente nas entregas e o mais importante é o meu time acompanha esse ritmo.

Qual o seu maior sonho?

Um dos meus maiores sonhos é de que cada vez mais mulheres assumam posições de liderança e se tornem referência para jovens meninas que almejam construir uma carreira de sucesso. Independente da área de atuação, tenho convicção de que é importante empoderar as mulheres para que elas sigam como protagonistas de seu futuro.

É por esta razão que eu faço parte do comitê feminino no escritório da Samsung no Brasil. Chamado Women@ Samsung ele é um grupo multidisciplinar, formado por membros de ambos os sexos, com o objetivo de estimular a diversidade e fortalecer a liderança feminina.

Sabemos que esta é uma forma de transformar significativamente o local de trabalho em um ambiente igualitário, independentemente do gênero, orientação sexual, raça ou religião da pessoa. Na Samsung entendemos que a competência e dedicação são os fatores que fazem a nossa empresa seguir na vanguarda da tecnologia.

Qual a sua maior conquista?

Minha maior conquista profissional é, certamente, integrar uma equipe tão eficiente na Samsung, uma empresa reconhecida e admirada. Liderar a área de notebooks é uma realização pessoal e eu tenho muito orgulho de toda a história que me permitiu alcançar esta posição.

Mulher que admira

Uma mulher que admiro muito é a Sheryl Sandberg, chefe de operações do Facebook. O perfil dela inspira bastante, pois tem muita fibra e tem trabalhado para criar diversas iniciativas no intuito de oferecer um ambiente igualitário para as mulheres, incentivando a diversidade dentro e fora dos escritórios.

Poderia citar também a Gwynne Shotwell, presidente e chefe de operações da SpaceX, um exemplo de como as mulheres têm um papel fundamental na ciência, tecnologia e engenharia.