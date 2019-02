Nossa Mulher Positiva é Sabrina Guimarães; decoradora especializada em decoração de Natal in home. Mãe, esposa e empreendedora, se vira nos 30 para conseguir conciliar tudo.

1 Como começou sua carreira?

Na verdade minha carreira começou quando sai da casa dos meus pais e montei a primeira árvore de natal na minha casa. no segundo ano montei a mesma árvore com outra decoração e me veio à pergunta: ano que vem com certeza vou fazer outra decoração e o que vou fazer com essas decorações anteriores? Tão lindas tão caras e onde iria guardar todas essas decor? E dali, surgiu o meu negócio. Mas a ação das locações saiu muitos anos depois, pois eu tinha um outro emprego e usei esse tempo para amadurecer a ideia e fazer pesquisas. No primeiro ano aluguei 2 árvores de natal, parece pouco mas para um negócio novo onde ninguém conhecia esse serviço!? Comemorei o primeiro ano e venho comemorando todas as temporadas natalinas.

2 Como é formatado o modelo de negócio!?

Embora tenho 8 anos de mercado, se trata de um seguimento “novo”, não existia e não existe métricas para seguir ou se espelhar, vou formatando meu negócio a cada temporada, conforme vão surgindo minhas necessidades para melhorar o atendimento e o meu serviço. Essa é a minha única fonte de renda ao contrario de alguns profissionais de decoração, que estão decorando o natal, fazendo árvores de natal para atender seus clientes, eu não, eu só penso em Natal o ano todo para oferecer o melhor para meus clientes.

3 Qual foi o momento mais difícil da sua carreira?

Acho que começar foi o mais difícil, por isso demorou tanto tempo para eu ingressar mas assim como qualquer outro negócio tem suas dificuldades, sempre me deparo com problemas e tenho que solucionar o problema e dependendo do que for, tenho que desenvolver algo para solucionar rapidinho já que meu trabalho é sazonal e não existe referências de negócio.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Não consigo rss brincadeira. Durante o ano sem problemas pois faço meu trabalho conciliando com minha família e meu bebe de 2 anos que me requer muito. mas a correria pra mim começa quando todos pensam em Natal (segunda quinzena de novembro até dia 24 de dezembro) aí sim, preciso da minha família, apoio dos meus pais e minhas irmãs, paciência e amor do meu marido, porque fico exausta e ele me ajuda até em algumas questões do meu trabalho… nossa funcionária que é um anjo, fica com o Gael o tempo todo, chega bem cedo e não tem hora pra ir embora rss meu marido sempre falou que sou roceira, durmo com as galinhas e acordo com os galos mas nessa época durmo apenas duas horas, fico bem cansada.

5. Qual o seu maior sonho?

O sonho de todo mundo, um mundo melhor, um país menos corrupto e pessoas com mais amor. Profissionalmente, sonho em expandir e continuar satisfazendo e surpreendendo meus clientes.

6. Qual a sua maior conquista?

Meu trabalho, minha família e meu baby.

7. Livro, filme e mulher que admira

Filme- A vida é bela.

Mulheres – Admiro muito as mulheres da minha família, a maioria delas são batalhadoras, guerreiras, justas e bondosas, tenho orgulho de tê-las na minha vida.