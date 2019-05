Moradora em Cidade Tiradentes, é dona da Evidência Paralella, uma agência de assessoria, produção e consultoria empresarial dedicada, principalmente, ao trabalho com o universo da música funk. Durante a faculdade de jornalismo, reforçou sua noção das dificuldades enfrentadas pelas pessoas da periferia. Com gosto pela leitura e interesses culturais, fez estágio na Subprefeitura local e ali se identificou com a área de assessoria de imprensa, quando decidiu abrir sua própria empresa na comunidade. Uma de suas maiores experiências foi prestar assessoria para o Rei da Nigéria, o que lhe proporcionou um novo olhar sobre a ancestralidade. Foi essa experiência com o Rei que a levou a se tornar Diretora Estadual da REAFRO – Rede Brasil Afroempreendedor, iniciativa que estimula a atividade empresarial de afro-brasileiros.

Como começou a sua carreira?

Tinha acabado de sair de um estágio e fiquei observando o modelo de negócio daquela empresa. Pensei: “Não tem nada parecido no meu bairro”. Fiquei com a ideia na cabeça e tempos depois, quando estava prestes a me formar, montei, com minha prima Renata e seu amigo Henrique, uma pequena agência de comunicação, no meu quarto. Foi bem divertido, embora não sabíamos direito o que estávamos fazendo. Depois de três meses, com ajuda dos familiares, conseguimos o primeiro espaço. A partir daí, posso dizer que começamos e trabalhar de verdade e passei a me reconhecer como empresária/empreendedora e chefe.

Como é formatado o modelo de negócios do Evidência Paralella?

Hoje, somos uma consultoria e assessoria. Recentemente, passei a fazer palestras também. Nossas atividades são divididas entre duas pessoas e contamos com mais de dez parceiros terceirizados. Dedico cerca de nove horas por dia para os trabalhos da empresa.

Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora.

Buscando sempre um equilíbrio, inclusive espiritual. Quando estou com a minha família, tento dar o máximo de atenção sempre.

Qual o seu maior sonho?

Me tornar uma assessoria internacional através da música funk.

Qual a sua maior conquista?

Meu livro “Rúbia: na batida da periferia”, lançado pela Editora Oito e Meio, por meio do apoio da Sanofi e Nbs Soma, e conseguir vencer a timidez em cada palestra ou entrevista realizada.

Filme e mulher que admira

Minhas avós, minha mãe, minha dinda e tia.

Filme “Hidden”